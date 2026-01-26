Marre des collants qui filent ? Ce collant méconnu tient tout l’hiver, réchauffe vos jambes et limite les déchets

Vous enfilez une paire toute neuve, vous tirez un peu pour bien la placer, et là, la maille se met à filer avant même d’avoir quitté la salle de bain. L’histoire se répète à chaque vague de froid, avec cette impression très nette de jeter votre argent à la poubelle pour quelques heures de tenue à peine.

En France, près de 130 millions de paires de collants sont vendues chaque année, pour 104 millions jetées, selon l’association Halte à l’Obsolescence Programmée. Un collant ne dépasse pas six utilisations pour 72 % des répondantes, à peine trois pour 40 % d’entre elles. De quoi donner envie de trouver, enfin, une alternative plus résistante et vraiment agréable pour l’hiver.

Collants fragiles, gros déchets : le vrai coût des voiles jetables

Derrière ces mailles qui craquent se cache une forme d’obsolescence programmée. Fabriqués en nylon et en élasthanne, des fibres dérivées du pétrole, les collants actuels n’ont plus rien à voir avec les bas en nylon des années 40, vantés comme quasi indestructibles. Le tricotage est volontairement très fin et relâché, ce qui favorise les échelles… et les réachats en série.

Chaque paire demande des kilomètres de fil, environ 750 litres d’eau et finit dans la poubelle après quelques ports seulement, générant plus de 7 000 tonnes de déchets par an en France. Comme ces fibres synthétiques mettent près d’une centaine d’années à se décomposer, un collant qui file en deux heures reste sur Terre bien plus longtemps que dans votre dressing.

Le collant de contention, l’allié inattendu pour l’hiver

Longtemps associé aux pharmacies et aux teintes beiges tristounettes, le collant de contention a pourtant tout d’un super-héros pour l’hiver. Les modèles récents adoptent des noirs profonds, des plumetis ou des finitions satinées dignes d’une lingerie chic. Leur secret : un maillage très compact et une pression qui diminue de la cheville vers la cuisse, ce qui crée une structure solidaire beaucoup moins sujette aux accrocs.

Ce tricotage serré offre une vraie résistance, mais aussi un confort thermique surprenant. En stimulant le retour veineux, ces collants aident le sang à mieux circuler, les pieds se réchauffent plus vite et les jambes restent légères après une journée debout. Beaucoup intègrent du coton, de la soie ou des viscoses de bambou pour plus de douceur et de respirabilité. Ils coûtent plus cher à l’achat, mais tiennent plusieurs saisons là où les voiles classiques ne durent que quelques semaines.

Des collants résistants et éco-responsables à glisser dans son tiroir

Des marques se sont emparées du sujet pour proposer des collants éco-responsables vraiment solides. Chez Hēdoïne, les modèles sont composés à 85 % de fibres biodégradables : "Non seulement ils durent plus longtemps, mais ils se décomposent également au bout de cinq ans maximum à la fin de leur vie", a expliqué Anna Rauch, cofondatrice de la marque londonienne, au magazine Vogue britannique. D’autres, comme Billi London, explorent la même voie, tandis qu’Atelier Unes récupère vos collants filés en consigne pour les transformer en chouchous.

Côté fibres recyclées, Cygnes promet des collants ultra résistants portés plus de 30 fois, fabriqués en France, quand Rev Society utilise du nylon régénéré, du coton recyclé et des fibres végétales pour réduire jusqu’à 80 % la consommation d’eau par paire. On peut aussi regarder vers Yade, Vogstore, Swedish Stockings ou Axelleroi, qui misent sur des fils recyclés et une fabrication européenne. Sans oublier Wolford ou Bleuforêt, reconnues pour leur solidité, et les gammes plus "green" qui commencent à apparaître chez Well, Dim ou Calzedonia pour passer l’hiver les jambes au chaud sans sacrifier la planète.