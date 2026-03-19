Marre des pieds trempés ? Cette basket imperméable New Balance garde vos chaussettes au sec sans ruiner le style

Entre giboulées, trottoirs luisants et open space, vos baskets habituelles ne suivent plus. Cette basket Gore-Tex signée New Balance promet des pieds secs et un look pointu sans passer par les bottes.

Le trajet du matin commence souvent par la même galère : une flaque mal évaluée, la toile qui boit tout et cette chaussette glacée qui colle au pied pour le reste de la journée. Quand les giboulées s’enchaînent, beaucoup hésitent entre garder leurs sneakers fétiches ou sortir les grosses bottes de pluie, en sacrifiant complètement le style.

Depuis quelques saisons, une autre option s’impose pourtant en ville : des baskets techniques capables de garder les pieds au sec sans renoncer à une allure moderne. Parmi elles, un modèle de New Balance, la Fresh Foam X 880 v14 GTX, se détache en devenant la star des baskets imperméables femme Gore-Tex pour les journées où la météo joue contre vous.

Pourquoi vos baskets classiques vous laissent les pieds trempés en ville

Les sneakers que l’on adore au quotidien sont souvent en toile ou en daim, avec une semelle fine et lisse. Sous la pluie, ces matières se comportent comme une éponge : l’eau traverse, déforme la chaussure et laisse des auréoles impossibles à rattraper. Les baskets blanches très plates, devenues des basiques, manquent aussi d’amorti dès que la marche s’allonge, ce qui rend chaque trottoir humide encore plus éprouvant.

Face à ce constat, beaucoup ressortent les bottes de pluie. Efficaces pour traverser un champ ou un jardin, elles se montrent vite lourdes, rigides et peu respirantes pour une journée de bureau. Assorties à un tailleur ou à un jean droit, elles donnent parfois l’impression de revenir d’une sortie pêche. Le vrai besoin, finalement, reste une paire protectrice qui épouse un look urbain sans entraver la démarche.

New Balance Fresh Foam X 880 v14 GTX : la basket Gore-Tex qui change tout sous la pluie

Pensée d’abord comme chaussure de running sur route, la New Balance Fresh Foam X 880 v14 GTX a tout pour vivre en ville. Sa silhouette inspire les dad shoes et les runnings des années 2000, avec une semelle Ndurance plus épaisse en caoutchouc Hydrohesion qui soutient mieux le pied. Autour de 250 g la chaussure pour femme, elle reste légère pour un modèle imperméable et s’associe aussi bien à un jean brut qu’à un pantalon ample.

Son atout majeur tient dans la membrane Gore-Tex Invisible Fit intégrée directement à l’empeigne. Les pores microscopiques bloquent la pluie tout en laissant la transpiration s’échapper. L’eau glisse à la surface, même sur l’herbe mouillée, sans plis rigides ni sensation de botte. Résultat : une basket Gore-Tex pour la ville, idéale pour garder les pieds au sec du matin au soir.

Confort, adhérence et style : ce que ces baskets imperméables changent pour vos journées

Grâce à la mousse Fresh Foam X, au grip sur sol mouillé et à une allure qui ne fait pas rando, ces baskets suivent sans souci la journée, du bureau à une sortie sportive. Autour de 180 € la paire, avec les labels Better Cotton Initiative, Sustainable Apparel Coalition, FLA ou LWG, l’achat se pense aussi sur la durée.