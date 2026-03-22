Marre du panier à linge qui prend toute la place ? Cet accessoire Lidl à moins de 5 € libère le sol de la salle de bain

Entre panier qui bloque la porte et salle de bain minuscule, chaque centimètre compte. Lidl dégaine un sac à linge suspendu à moins de 5 € qui change la donne.

Dans une salle de bain étroite, le bac à linge posé par terre prend vite toute la place. On le contourne en sortant de la douche, on se cogne dedans, il bloque parfois la porte et complique le passage de l’aspirateur. À force de vêtements qui débordent, la pièce paraît encore plus petite et désordonnée.

Au moment de faire un peu de tri de printemps, nombreux sont ceux qui rêvent d’un sol enfin dégagé sans renoncer au panier à linge. Lidl s’attaque justement à ce casse-tête avec un accessoire malin et très accessible : un panier à linge pour porte Lidl qui quitte le sol pour se cacher derrière la porte. Le tout pour moins de 5 euros.

Panier posé au sol : un vrai frein dans les petites salles de bain

Dans un studio, une buanderie minuscule ou un couloir étroit, chaque centimètre compte. Le panier classique posé sur le carrelage grignote l’espace de circulation et devient un obstacle pour les enfants comme pour les adultes. Il piège aussi la poussière dans ses recoins et donne en permanence l’impression d’une montagne de linge au milieu de la pièce.

Libérer entièrement le sol change tout : on passe la serpillière sans contorsions, la porte s’ouvre sans heurter un meuble et la salle d’eau paraît immédiatement plus aérée. Beaucoup cherchent donc une solution plus légère visuellement, qui garde la capacité d’un vrai panier sans ajouter un objet massif au centre de la pièce.

Le sac à linge suspendu Livarno Home qui disparaît derrière la porte

L’accessoire repéré chez Lidl est un sac en tissu vert signé Livarno Home, pensé pour se suspendre derrière la porte plutôt que de reposer au sol. Deux crochets en métal fournis viennent se poser sur le haut d’une porte standard, avec une rainure d’environ 1,8 cm. On accroche le sac, la porte continue à s’ouvrir normalement et, côté couloir, il reste quasiment invisible.

Sans vis ni perçage, ce système rassure les locataires et se déplace en quelques secondes d’une salle de bain à une chambre, une buanderie ou un studio d’étudiant. Le sac est fabriqué avec des matériaux recyclés et la face avant intègre deux poches pratiques pour la petite lingerie ou les chaussettes. Le fond, lui, comporte une ouverture à glissière : on dézippe au-dessus de la machine et le linge tombe directement dans le tambour, sans décrocher l’ensemble.

Moins de 5 euros, livraison et retours : un petit rangement très facile à adopter

Vendu 4,99 € TTC chez Lidl, dont 0,05 € d’éco-participation, ce sac à linge remplace avantageusement le bac au sol dans les petites surfaces. Il trouve sa place derrière la porte de la salle de bain, mais aussi sur celle d’une buanderie ou d’une chambre sans placard, tout en libérant complètement le passage. L’article est disponible en ligne, avec possibilité de livraison et des retours gratuits sous 30 jours gérés par le service client, ce qui permet de l’essayer chez soi sans stress au moment des grands rangements de saison.