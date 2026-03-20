Mars 2026 : ces 2 signes du zodiaque doivent ouvrir leur boîte aux lettres avant qu'une lettre ne gâche tout

Le mois de mars bouscule souvent les habitudes, entre grand ménage, papiers à trier et projets qui repartent. Deux signes en particulier auraient intérêt à ajouter une tâche à leur liste : vider leur boîte aux lettres. Derrière une pile de publicités peut se cacher une lettre capable de changer la donne, ou de provoquer de sérieux regrets si elle reste fermée.

Du 18 au 20 mars 2026, le ciel se charge. La Nouvelle Lune en Poissons dans la nuit du 18 au 19 remue l’intérieur ; l’astrologue Bérénice Delignat rappelle que » la Nouvelle Lune en Poissons ouvre un cycle profondément intérieur « , a-t-elle expliqué pour le magazine Vogue, citée par Closer. Le 20, l’équinoxe de printemps, l’entrée du Soleil en Bélier et le Nouvel an astrologique 2026 coïncident avec la fin de la Mercure rétrograde en Poissons : un bouton reset pour le Capricorne et les Poissons.

Mars 2026 : quand les astres passent par la boîte aux lettres

Les prévisions parlent encore de lenteurs, d’incompréhensions, d’un certain flou, avec la sensation de sortir doucement du tunnel. Cette lunaison pousse à faire le tri, dedans et dehors. Comme le résume l’horoscope de Marie France, « la nouvelle lune du 19 marque une renaissance. Vous repartez plus léger et prêt à écrire une nouvelle page. » Pour les Poissons, cette page peut très bien commencer par une enveloppe en apparence banale.

Dans un quotidien saturé de notifications, ce sont pourtant le papier, l’encre et le timbre qui retiennent l’attention. L’univers glisse souvent un tournant majeur dans un courrier discret : délai à respecter, proposition, rappel crucial. Pour le Capricorne comme pour les Poissons, laisser la pile de lettres s’accumuler en mars, c’est risquer de rater ce rendez-vous cosmique très concret.

Capricorne : une lettre administrative ou financière à ne pas négliger

Pour le Capricorne, tout part d’un trait bien connu : bâtisseur acharné, il prend la vie très au sérieux et son sens des responsabilités est si profond qu’il en devient étouffant. S’il ne gère pas, il craint que tout s’effondre. Il planifie, travaille sans relâche et, épuisé par le devoir, repousse facilement l’ouverture d’un courrier vu comme une corvée.

En mars, sa planète maîtresse Saturne met l’accent sur les documents matériels : paperasse, contrats, notifications de banque ou d’assurance. Laisser une enveloppe fermée peut alors faire perdre un avantage stratégique pour sa carrière ou ses finances. Lire la lettre au calme, noter les actions à mener et régler l’essentiel dans la journée suffit souvent à désamorcer l’angoisse et à sécuriser la situation.

Poissons : une missive percutante qui peut tout réveiller

Les Poissons, eux, flottent dans une euphorie particulière pendant leur saison. La Nouvelle Lune en Poissons a remué souvenirs et sentiments, puis la pression s’est relâchée quand le Soleil a quitté le signe, beaucoup ressentent une légère libération. Une missive percutante, cachée dans la boîte aux lettres, peut alors agir comme une alarme : coup de théâtre professionnel ou chamboulement intime. Si l’enveloppe se perd derrière une publicité, le gâchis risque d’être amer ; ouvrir, lire puis agir rapidement permet au contraire d’aborder le changement de saison l’esprit plus léger.