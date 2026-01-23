Maxi Bazar : ce petit pot déco à moins de 6 € va métamorphoser votre étagère avant la fin des soldes

Une fois les guirlandes rangées, beaucoup découvrent un salon un peu vide, avec des étagères très sages et une ambiance qui manque de relief. L’envie de changement est là, mais pas forcément le budget pour tout refaire ni l’énergie pour se lancer dans un gros chantier déco.

C’est dans ce contexte que ce petit pot déco repéré chez Maxi Bazar fait parler de lui. Vendu 5,59 € en plein soldes d'hiver 2026, il promet de transformer une étagère tristounette en coin tendance sans dépasser la barre des 6 euros. Une petite pièce, mais avec un vrai potentiel pour devenir la star de votre bibliothèque.

Un petit pot déco Maxi Bazar qui réveille votre étagère

Le principe est simple : un pot de fleur artificielle en dolomite, habillé d’un motif damier vert et blanc très graphique. Le retour des carreaux ne se limite plus aux tapis ou aux coussins, il grimpe maintenant sur les petits objets déco et apporte ce côté rétro-cool recherché. Le duo vert et blanc évoque la nature et un printemps attendu, tout en restant doux et facile à assortir.

Côté matière, la dolomite offre un aspect céramique qui donne une impression de qualité en main. Avec ses 10 x 10 x 16 cm, ce pot tient sans problème sur une étagère étroite. Son poids d’environ 0,442 kg lui permet de rester stable entre deux piles de livres, tandis que la plante artificielle intégrée garde son allure fraîche jour après jour, idéale pour celles et ceux qui n’ont pas la main verte.

Pot de fleur artificielle damier vert et blanc : comment l'adopter chez soi

Sur une étagère de salon ou une bibliothèque, ce pot devient un accent visuel. Placé entre des romans et un cadre photo, il crée du rythme et du volume, casse la monotonie des lignes droites et attire tout de suite le regard. Sa petite taille permet de le déplacer en un geste pour tester différents arrangements ou combler un vide sans surcharger l’ensemble.

Sur un bureau de télétravail, posé à côté de l’écran, il apporte une touche pop qui rend le coin plus chaleureux, et même un fond de visio un peu plus soigné. Le même principe fonctionne sur une table d’appoint ou une console d’entrée, où ce pot suit facilement les envies de changement au fil des saisons, sans se faner ni demander d’attention.

Un prix à 5,59 € pour un effet déco qui dure

L’argument choc reste le prix : ce pot passe de 7,99 € à 5,59 €, soit une remise de 30 % pendant les soldes jusqu’au 3 février 2026, dans la limite des stocks et selon les magasins participants. Pour un budget inférieur à un déjeuner sur le pouce, on s’offre une touche de verdure à zéro entretien, disponible dans 34 points de vente en France avec retrait en magasin ou livraison à domicile, capable de donner un vrai coup de peps à la moindre étagère.