Mes parents avaient la même sur leur terrasse : cette pièce rétro Monoprix va faire un carton ce printemps

Au rayon mobilier de jardin, une chaise pliante filaire signée Monoprix réveille les souvenirs de terrasses des années 80. Pourquoi ce modèle à 32,99 € affole déjà les amateurs de petits balcons ?

Au retour des beaux jours, beaucoup regardent leur terrasse avec l’envie de tout changer sans exploser le budget. Dans les rayons déco, une assise attire tous les regards : une chaise pliante en métal au look délicieusement familier, qui rappelle aussitôt les repas d’été chez les parents. Sans le dire franchement, cette réédition a tout du futur carton de saison pour meubler l’extérieur avec une vraie touche de caractère.

Ce printemps, la déco d’extérieur revient aux lignes simples et robustes de l’enfance. Les formes ajourées, le métal qui traverse les années, l’idée de garder longtemps le même mobilier s’opposent à la fast decoration jetable. Les enseignes misent sur des pièces qui durent, à sortir et replier au fil des saisons, avec ce petit parfum rétro qui rassure et donne aussitôt envie d’imaginer les prochains apéros dehors. Dans cette vague nostalgique, une référence en particulier fait parler d’elle.

Cette chaise pliante filaire Monoprix qui réveille les terrasses des années 80

Dans les années 80, ces chaises pliantes en métal filaire peuplaient les jardins familiaux, rangées contre un mur l’hiver puis ressorties pour chaque barbecue. Leur assise aérienne, entièrement en métal, offrait une vraie solidité sans alourdir le décor. La réédition signée Monoprix reprend exactement cet esprit, avec une structure en fils métalliques et un dessin très graphique qui semble tout droit sorti des albums photo de vacances.

Chez beaucoup de trentenaires, la simple vue de cette chaise pliante filaire Monoprix suffit à faire surgir le souvenir des petits déjeuners sur la terrasse des parents. Proposée en deux teintes, un orange vif et un écru très doux, elle joue la carte nostalgie sans verser dans le kitsch et trouve sa place aussi bien dans un décor épuré que dans une ambiance plus bohème.

Une chaise pliante filaire Monoprix pratique, compacte et à prix doux

La chaise est entièrement en métal, fabriquée en Chine, avec une assise et un dossier filaires qui laissent passer l’air. Ses dimensions, 43,5 cm de largeur pour 49 cm de profondeur et 78 cm de hauteur, la rendent idéale pour un petit balcon urbain. Une fois repliée, elle se glisse contre un mur ou derrière une porte, prête à être ressortie dès que le soleil apparaît.

Autre atout non négligeable, son prix reste très contenu : la chaise s’affiche à 32,99 euros l’unité, un tarif accessible pour un mobilier extérieur au dessin aussi travaillé. Sur le site Monoprix comme sur La Redoute, vendu par Monoprix, la livraison en magasin devient gratuite dès 30 euros d’achat, la livraison à domicile ou en relais est offerte à partir de 60 euros, avec des délais allant de un à six jours. Les retours sont possibles gratuitement en magasin pendant 30 jours.

Comment adopter la chaise pliante filaire Monoprix sans surcharger la déco

Pour que cette assise rétro reste actuelle, tout se joue dans les associations. La version écru adoucit immédiatement une terrasse lorsqu’elle accompagne une table en bois clair, des paniers en fibres naturelles et quelques coussins en lin. L’orange, lui, réveille un coin repas avec des plantes vertes, une nappe colorée et une lumière guinguette. Deux ou quatre chaises autour d’une petite table suffisent déjà à transformer un balcon étroit en vrai coin de vie.