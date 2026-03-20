Moins d’1 € chez Action : cet accessoire discret stoppe les mouches avant qu’elles ne touchent à vos plats dehors cet été

Mouches et guêpes ruinent vos barbecues dès que les plats arrivent sur la table ? Un accessoire anti-mouche Action à moins d’1 € promet de calmer enfin le ballet incessant.

Les beaux jours reviennent, avec eux les barbecues, les pique-niques et les longs déjeuners dehors. Et presque systématiquement, la même scène : les plats arrivent sur la table, une nuée de mouches tourne autour, chacun agite les mains au-dessus des assiettes et finit par manger plus vite que prévu. Dans bien des foyers, ce petit agacement s’est installé comme un rituel de l’été.

Pourtant, il existe une solution toute simple, discrète et surtout très abordable : un accessoire vendu chez Action pour moins d’1 euro, qui agit comme un bouclier entre les insectes et vos plats. Il s’agit d’une cloche alimentaire en maille, affichée à seulement 0,91 €, pensée pour recouvrir les assiettes sans étouffer les aliments. Un objet anodin en apparence, mais qui change vite l’ambiance des repas dehors.

Chez Action, une cloche alimentaire à 0,91 € qui bloque mouches et guêpes

Derrière ce prix presque symbolique, la cloche alimentaire d’Action remplit une mission très concrète : protéger les aliments des mouches, des guêpes et de tous les petits indésirables qui s’invitent à table. Sa maille très fine laisse circuler l’air et bloque en même temps les insectes qui tentent de se poser. On garde la fraîcheur des plats, sans la moindre trace de produit chimique sur la nappe.

Conçue en nylon avec un cerclage en acier, cette protection reste légère. Elle se plie en quelques secondes, se glisse dans un tiroir ou un sac, prête pour le prochain repas dehors. Avec son diamètre de 33 cm, elle couvre la plupart des assiettes, des plats familiaux ou une corbeille de fruits entière. Pour un grand buffet, quelques cloches suffisent à protéger tout le repas sans peser sur le budget.

Comment cette cloche alimentaire Action protège vos repas et votre santé

Les insectes volants ne se contentent pas de bzzz agaçants au-dessus des verres. En passant des déchets ou des excréments à votre table, les mouches peuvent transporter des bactéries et déposer des microbes sur les viandes, les desserts ou les fruits. Recouvrir les plats avec une cloche devient alors un vrai réflexe d’hygiène : on protège le goût, on limite les risques et on laisse chacun se resservir en toute tranquillité.

Au quotidien, cette protection trouve vite sa place lors des repas en famille sur la terrasse, des apéritifs qui s’éternisent ou des pique-niques au parc. On déplie la cloche, on la pose sur le plat de grillades, le gâteau ou la salade de fruits, puis on profite de la conversation sans surveiller chaque insecte. Quand les fenêtres restent ouvertes en été, elle sert aussi à couvrir les plats en cuisine ou un panier de fruits posé sur le plan de travail.

Un accessoire Action durable, écolo et ultra pratique pour l’été

Autre atout non négligeable, cette cloche se garde d’une saison à l’autre. Un simple passage d’éponge humide suffit pour la nettoyer, elle ne se déchire pas facilement et conserve sa forme au fil du temps, ce qui en fait un accessoire vraiment durable. En remplaçant les films plastiques et autres couvercles jetables, on réduit les déchets et on adopte une solution plus écologique sans se ruiner. Elle ne prend presque pas de place, se déplie en un instant et attend sagement le prochain week-end ensoleillé.