Moins de 3 € chez Leroy Merlin : ce mini coffret règle 90 % des pannes du quotidien à la maison

Chez Leroy Merlin, un lot de 6 tournevis de précision à moins de 3 € promet de mettre fin aux micro-pannes qui gâchent vos soirées. Encore faut-il savoir jusqu’où il peut vraiment vous dépanner.

Une télécommande qui ne s’ouvre pas, un jouet à piles en panne, une poignée de placard qui se dévisse : toutes ces petites galères ont un point commun, une minuscule vis qui résiste. Et quand le bon tournevis manque, la réparation la plus simple se transforme vite en casse-tête.

Pour ces micro-pannes du quotidien, une caisse à outils complète reste souvent au fond du placard. Chez Leroy Merlin, un lot de 6 tournevis de précision vendu autour de 2,80 € en magasin, et 3,81 € en exclusivité web, vise exactement ces situations. Un tout petit coffret qui promet pourtant de régler l’essentiel.

Pourquoi ce lot de 6 tournevis de précision Leroy Merlin suffit souvent à dépanner

Dans la majorité des dépannages à la maison, il suffit d’accéder à un capot, resserrer une petite pièce ou remettre un élément en place. Le problème vient plus souvent du tournevis introuvable que de la panne elle-même. Un outil trop gros, un embout inadapté, et la tête de vis s’abîme.

Ce mini-set cible justement les petites vis des objets du quotidien, celles qui représentent une grande partie des soucis domestiques. Quelques exemples concrets :

jouets et jeux électroniques à piles ;

télécommandes, manettes, boîtiers de box internet ;

poignées, charnières, petits meubles qui grincent ;

trappes d’appareils, accessoires de cuisine ou de salle de bain ;

réglages sur vélo, trottinette et petits équipements.

Que contient le lot de 6 tournevis de précision Leroy Merlin à moins de 3 €

Le lot de 6 tournevis de précision Leroy Merlin (réf. 82263628) rassemble des embouts cruciformes Phillips et plats dans les tailles 1, 1,2, 1,8, 2,4, PH0 et PH00, parmi les plus courantes à la maison. Chaque lame en acier carbone mesure environ 22 mm, avec un manche métal, pensé pour le branchement électrique et le petit bricolage.

Le coffret tient dans la main : environ 7,5 × 12,5 × 1,6 cm pour 65 g, avec une fabrication annoncée en Chine. En magasin, le prix a été constaté à 2,80 €, alors que le tarif en ligne tourne autour de 3,81 €. Le lot affiche une note moyenne de 4,2/5 sur 44 avis, dont 72 % de clients satisfaits.

Les bons gestes et limites pour utiliser ces tournevis de précision au quotidien

Pour bien s’en servir, le geste clé reste le choix de la bonne empreinte. On pose la pointe dans la vis : si elle flotte ou bouge, on change aussitôt de taille. Une fois la bonne pointe trouvée, on garde le tournevis bien dans l’axe, en appuyant sans excès pour éviter qu’il ripe.

Quand ça coince, un léger mouvement de serrage puis de desserrage aide à décoller la vis sans forcer. Ce kit n’est pas prévu pour les gros serrages, les vis longues, grippées ou rouillées : pour ces cas, mieux vaut un tournevis classique ou un petit porte-embouts. Rangé dans un tiroir de cuisine, l’entrée ou la boîte à gants, ce coffret reste prêt à sauver votre soirée pour une poignée d’euros.