Moins de 50 € pour un salon digne de Pinterest : cette chaise JYSK cartonne, mais pas pour la raison que vous croyez

Changer l'ambiance du salon avec un budget serré ressemble souvent à une mission impossible : on imagine tout de suite le prix d'un nouveau canapé ou d'un gros fauteuil design. Pourtant, une simple chaise bien choisie peut suffire à donner ce fameux air de salon Pinterest, sans toucher au reste du mobilier ni dépasser les 50 €.

Le style nordique domine les inspirations déco, surtout quand l'hiver et les envies de cocooning approchent. Comme l'écrit la rédaction de Peaches, "Je n’y croyais pas à 45 €", à propos d'une bonne affaire repérée chez JYSK. L'enseigne danoise propose justement plusieurs chaises à moins de 50 €, dont THORUP à 45 € et la star du moment, la chaise PURHUS JYSK à 50 € pièce.

Chaise PURHUS JYSK : le bon plan scandinave à moins de 50 €

En version blanc cassé avec pieds noirs, PURHUS coche toutes les cases du style scandinave sans faire grimper la facture. L'assise large, le dossier enveloppant et les accoudoirs intégrés dessinent une silhouette minimaliste mais chaleureuse, parfaite autour d'une table ou pour un coin bureau chic. Affichée 84,99 € à l'origine, la chaise descend à 50 € jusqu'au 31 décembre 2025, soit une réduction de 41 %.

Techniquement, PURHUS mise sur une mousse en polyuréthane moelleuse, un tissu polyester facile à vivre et une structure en bois certifié FSC 100 %, portée par des pieds en acier noir. La chaise supporte jusqu'à 110 kg tout en restant maniable, avec environ 5,75 kg. Ses 59 cm de largeur, 58 de profondeur et 84 de hauteur lui permettent de se faufiler dans une petite salle à manger comme dans un studio.

Confort et qualité : pourquoi la chaise PURHUS séduit autant

Côté confort, les retours clients soulignent une assise vraiment moelleuse, soutenue par un dossier haut légèrement incurvé qui accompagne le dos. Les accoudoirs limitent la fatigue des épaules pendant les longues tablées, les réunions créatives ou le télétravail improvisé. Beaucoup expliquent qu'on y reste volontiers bien après le dîner, le temps d'un café, d'un jeu de société ou de quelques mails envoyés depuis la table.

La solidité suit, avec une charge maximale annoncée de 110 kg et des matériaux pensés pour résister aux usages du quotidien. Le tissu polyester encaisse les petites taches, la mousse conserve son maintien et le montage se limite à fixer les pieds, notice claire à l'appui. Résultat, la chaise affiche une note moyenne de 4,8 sur 5 sur 53 avis, et JYSK ajoute retour sans limite de temps, garantie de prix 30 jours et livraison flexible.

THORUP, l’autre chaise JYSK à moins de 50 € pour compléter

Pour celles et ceux qui préfèrent une chaise sans accoudoirs, THORUP joue le rôle de complément idéal. Ce modèle en tissu beige avec piètement acier aspect chêne reprend les codes scandinaves dans une version plus légère visuellement. Son assise rembourrée en mousse 18/20 kg/m³, sa structure en contreplaqué et ses 6 kg pour une charge maximale de 110 kg en font une bonne chaise d'appoint pour le salon, surtout à 45 € au lieu de 89,99 € jusqu'au 31 décembre 2025.