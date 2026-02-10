Moins de 6 € chez Action : ce coffret de tournevis complet cache un atout que les bricoleurs jugent indispensable

À moins de 6 €, le jeu de 6 tournevis VDE Werckmann chez Action promet d’équiper vos petits travaux de février sans plomber le budget. Isolation 1 000 V, testeur intégré, mais ce coffret suffit‑il vraiment au quotidien ?

Un meuble à monter, une poignée qui bouge, une prise un peu fatiguée… et, dans la caisse à outils, trois tournevis qui ne sont jamais les bons. Quand on regarde le prix des jeux complets en magasin spécialisé, beaucoup renoncent vite à s’équiper correctement, surtout en début d’année où chaque euro compte.

En ce mois de février, un coffret de tournevis Action fait pourtant beaucoup parler : un jeu de 6 tournevis VDE Werckmann vendu 5,99 €, soit grosso modo le prix d’un burger. Reste à savoir si ce petit set bon marché peut vraiment remplacer les coffrets bien plus chers.

Un coffret de tournevis à 5,99 € qui change la donne pour les petits budgets

À 5,99 €, on achète souvent un seul tournevis de marque dans une quincaillerie classique. Ici, Action met en rayon six pièces pour la même somme, avec un équipement pensé pour la maison. Les guides de bricolage rappellent qu’un jeu complet de tournevis représente d’ordinaire un achat important, ce qui freine pas mal de débutants.

Ici, le pari est simple : offrir un kit qui couvre la majorité des besoins du quotidien sans exploser le budget. Un étudiant qui emménage, un jeune couple qui s’équipe ou un bricoleur occasionnel y trouve de quoi monter ses meubles, resserrer une poignée de porte ou intervenir sur une prise, sans multiplier les achats.

Que contient exactement le jeu de 6 tournevis VDE Werckmann chez Action ?

Le coffret rassemble six outils : cinq tournevis classiques, plats et cruciformes, plus un tournevis testeur dédié aux circuits électriques. Tous sont annoncés en acier Chrome-Vanadium, un alliage reconnu pour sa résistance, et conçus pour supporter les petits travaux répétés dans la durée.

5 tournevis standards, têtes plates et cruciformes, en acier Chrome-Vanadium.

1 tournevis testeur pour vérifier la présence de tension.

Isolation VDE jusqu’à 1 000 volts.

Pointes magnétiques pour maintenir les vis.

Manches ergonomiques antidérapants.

Les pointes magnétiques évitent que la vis ne tombe au fond d’un meuble ou derrière un radiateur, ce qui fait gagner du temps et quelques soupirs. Les manches antidérapants offrent une bonne prise, même quand la main est légèrement humide, et limitent les dérapages douloureux sur les doigts.

Tournevis isolés 1 000 V : pour quels travaux et pour qui ?

Ces tournevis sont gainés selon la norme VDE 1 000 V, la même logique que les modèles isolés décrits dans les guides d’outillage pour l’électricité. L’idée est de réduire le risque de décharge lors d’interventions sur des circuits domestiques, à condition de respecter les bases : couper le courant, vérifier que le manche n’est ni fendu ni gras, et éviter de forcer si la vis résiste trop.

Dans la pratique, ce coffret convient à tous ceux qui gèrent eux-mêmes les petits travaux : changer un interrupteur, remplacer une prise, fixer un luminaire ou démonter un appareil ménager simple. Un artisan qui intervient toute la journée préférera souvent du matériel professionnel plus large en empreintes, mais pour l’immense majorité des bricoleurs, ce set Action à moins de 6 € suffit largement au quotidien.

