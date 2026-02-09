Moins de 9 € chez Action : cette lampe mains libres cache un détail qui fait craquer tous les bricoleurs cet hiver

Entre les soirées d’hiver et les recoins mal éclairés, les bricoleurs en ont assez de visser à tâtons. Chez Action, une lampe de travail Werckmann à moins de 9 € promet de tout changer pour vos mains libres.

Février s’installe, la nuit tombe tôt et beaucoup de bricoleurs continuent de ramper sous un évier avec une lampe torche coincée entre les dents. Entre le plafonnier trop faible et le téléphone posé en équilibre instable, chaque geste devient acrobatique, avec à la clé des vis oubliées et des erreurs de montage.

Dans ce décor très familier, une petite nouveauté fait parler d’elle dans les rayons bricolage d’Action : une lampe de travail rechargeable 3-en-1 Werckmann, vendue moins de 9 €, pensée pour éclairer exactement là où l’on travaille tout en gardant les deux mains libres. Son secret tient justement dans la façon dont elle disparaît presque pour ne laisser que la lumière.

Lampe de travail Werckmann 3-en-1 chez Action : le mini-outil qui change tout

Cette lampe Werckmann a été imaginée pour résoudre le cauchemar du bricolage à une seule main. Sa base aimantée se fixe instantanément sur une carrosserie, une chaudière ou un montant métallique, tandis que sa pince et son crochet orientable permettent de l’accrocher à une étagère, un tuyau ou un rebord de meuble. Une fois en place, elle éclaire la zone de travail et vous laisse enfin les mains totalement libres.

Côté format, elle joue les couteaux suisses lumineux : lampe pliable pour se glisser dans un coin, bras flexible pour orienter le faisceau comme on veut, et vraie lampe de poche pour se faufiler dans un placard ou un vide technique. Avec ses 200 lumens et ses trois positions 100 %, 50 % et arrêt, elle apporte une clarté confortable pour la mécanique, la plomberie ou l’électricité de proximité, sans vous éblouir.

Une lampe de travail rechargeable USB-C à petit prix chez Action

Dans un marché où l’outillage grimpe vite, Action affiche cette lampe autour de 8,95 €, certaines opérations l’ayant déjà fait descendre à 6,95 €. Pour ce tarif, la concurrence propose souvent des modèles deux à trois fois plus chers, ce qui a poussé Trucmania à résumer : « Le rapport qualité-prix est difficilement attaquable », résume le site Trucmania (Ouest-France). Pour un foyer, cela reste un achat presque impulsif, mais utile au quotidien.

Fini aussi la chasse aux piles : la lampe se recharge en USB-C, le même câble que la majorité des smartphones actuels, même si le cordon n’est pas fourni. Sa batterie offre jusqu’à 4 heures d’éclairage selon le mode choisi, suffisant pour des interventions répétées. On peut par exemple en garder une :

dans la caisse à outils à la maison,

dans la boîte à gants de la voiture,

dans un tiroir de cuisine pour les pannes de courant.

Pour quels bricoleurs la lampe Werckmann d’Action est-elle idéale ?

Dans la vie réelle, cette petite lampe sert partout où la lumière ne passe pas : sous un évier pour changer un siphon, coincée par son aimant sous le capot pendant une vidange, suspendue dans un placard pour poser une tringle, ou encore posée dans une cave au-dessus d’un tableau électrique. L’éclairage d’appoint devient alors cet outil discret qui évite les faux contacts, les joints mal serrés et les colliers oubliés.

Avec ses 200 lumens, la 3-en-1 couvre sans peine les travaux rapprochés. Pour peindre une pièce entière ou rénover un grand garage, mieux vaut la compléter par un projecteur plus puissant, comme les autres modèles Werckmann chez Action à 300 ou 700 lumens. La petite 3-en-1, elle, s’impose plutôt comme la lampe de travail qu’on attrape instinctivement, celle qui finit par ne plus quitter ni la voiture ni la caisse à outils. Reste à voir combien de temps elle restera en rayon.

