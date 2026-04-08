Mon évier en inox était terne depuis des mois : ce geste avec un ingrédient courant, que tout le monde a, l'a transformé

Mon évier en inox terne gâchait la lumière de la cuisine depuis des mois. Jusqu’au jour où un geste naturel a tout changé, en quelques minutes.

Voir un évier en inox se couvrir de traces blanches, de rayures et d’un voile gris malgré le ménage régulier a quelque chose de décourageant. On finit par détourner le regard, à poser une bassine ou un égouttoir dessus pour cacher ce métal qui ne brille plus. Dans beaucoup de cuisines, cet inox qui devait apporter de la lumière finit par assombrir la pièce.

Pourtant, ce n’est pas une fatalité. Un geste très simple, 100 % naturel, suffit souvent à rendre à l’acier inoxydable son aspect miroir, sans produits toxiques ni heures de frottage. Un ingrédient discret, déjà rangé dans les placards, transforme la corvée en moment satisfaisant. Quel est ce geste précis qui fait vraiment la différence ?

Pourquoi ton évier en inox devient terne (même si tu le nettoies)

En France, une majorité de foyers a choisi l’évier en inox pour sa robustesse et son look moderne. Pourtant, au fil des jours, l’eau calcaire laisse des gouttelettes qui sèchent sur place, les produits vaisselle déposent un film, et les aliments éclaboussent les parois. Même bien entretenu, l’acier inoxydable finit alors par paraître mat et piqueté.

Ce ternissement vient d’un mélange de dépôts calcaires, de voile graisseux et de micro-rayures créées par les mauvais outils, comme les grattoirs métalliques ou les poudres à récurer trop agressives. La surface devient moins lisse, accroche la lumière de façon irrégulière, et le moindre dépôt se voit aussitôt. Bonne nouvelle : ce n’est pas irréversible, à condition de traiter l’inox avec douceur.

Le geste qui a tout changé : 2 cuillères de bicarbonate sur une éponge douce

Le héros de cette histoire est le bicarbonate de soude alimentaire, ce petit poudrier qu’on utilise aussi en pâtisserie. Pour redonner vie à un évier en acier inoxydable, il suffit de rincer la cuve à l’eau tiède, puis de prendre une éponge douce non abrasive, juste humidifiée. On y dépose environ deux cuillères à soupe de bicarbonate et on commence à frotter en petits cercles.

Ce geste enlève la graisse et les résidus sans griffer, car le bicarbonate agit comme un abrasif très fin et légèrement alcalin. Il suffit d’insister autour de la bonde, du robinet et sur les zones où le tartre s’est installé. Au bout de quelques minutes, le voile terne disparaît déjà. On rince alors soigneusement : la métamorphose se révèle à l’étape suivante, avec le chiffon microfibre.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie Quelques centimes la séance 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le bicarbonate de soude agit comme un abrasif ultra fin qui polit l’inox sans le rayer quand il est associé à une éponge douce. Son pH légèrement alcalin aide à dissoudre graisses et taches acides, tout en neutralisant les odeurs. La surface redevient lisse, propre et capable de réfléchir la lumière comme au premier jour. 💡 Le petit plus : Finir chaque nettoyage par un séchage énergique au chiffon microfibre, en suivant le sens du brossage : ce simple geste intensifie la brillance et retarde le retour des traces de calcaire. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Frotter avec de la laine d’acier, le côté grattoir de l’éponge ou cumuler bicarbonate et poudres très abrasives : ces rayures accrochent ensuite la graisse et le tartre, et laissent l’évier définitivement terne.

Combien de temps ça dure ? Ma mini-routine pour qu’il reste brillant

Pour garder cet effet miroir, la clé est l’entretien régulier. Après chaque vaisselle, un simple passage d’eau tiède avec une goutte de liquide vaisselle, puis un rinçage généreux et un séchage systématique au chiffon microfibre limitent les nouvelles traces. En essuyant toujours dans le sens du brossage de l’inox, la surface reste lisse et brillante, et l’eau ne peut plus stagner.

Une fois par semaine dans les régions calcaires, ou deux fois par mois ailleurs, un rapide « soin » au bicarbonate suffit à entretenir l’évier. On évite absolument les produits chimiques agressifs comme la Javel concentrée, l’acétone ou les poudres à récurer, qui rayent et ternissent pour de bon. Pour raviver la brillance, un voile de vinaigre blanc puis un dernier polissage à la microfibre font merveille.