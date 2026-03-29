« Mon pommeau crachotait » : ce mélange de deux produits du placard le débouche vite, mais attention à cette erreur

Jet qui faiblit, eau qui part de travers : votre pommeau de douche étouffé par le calcaire gâche vos matins. Deux produits du placard suffisent à le réveiller, à condition de respecter une étape clé.

Matin pressé, salle de bains encore froide, et au moment d’ouvrir l’eau : à la place du nuage chaud attendu, un filet timide qui arrose surtout les parois. Beaucoup de lectrices décrivent la même scène, avec cette phrase agacée : « Mon pommeau crachotait ». On pense aussitôt à un souci de pression ou à l’achat d’une nouvelle douchette.

Pourtant, dans la majorité des salles de bains, le coupable se cache à quelques millimètres de la peau : du calcaire collé dans les trous du pommeau de douche. Bonne nouvelle : un simple mélange de deux produits du placard suffit souvent à redonner un jet franc… à condition de suivre la bonne méthode.

Quand le pommeau se met à crachoter : les signes que le calcaire a pris le pouvoir

Quand le pommeau de douche s’entartrent, les signes arrivent vite. Le jet devient irrégulier, certains trous ne laissent passer qu’un filet qui part de travers, d’autres sont bouchés. On a la sensation d’une eau « hachée » qui n’enveloppe plus le corps. La pression reste pourtant correcte au lavabo : la panne est bien localisée au pommeau.

La cause ? Une eau dite « dure », riche en minéraux, qui dépose à chaque passage une croûte de tartre. Le dépôt se loge dans les micro-buses, sur les membranes en silicone et jusque sur le filtre caché dans l’écrou du flexible. Peu à peu, les résidus de savon et de shampoing s’y collent et forment un bouchon qui étouffe le débit.

Pourquoi deux produits du placard suffisent à déboucher un pommeau bouché

Bonne surprise : pour dissoudre ce bouchon invisible, nul besoin de produit spécialisé. Le duo vinaigre blanc + liquide vaisselle suffit souvent. Le premier, légèrement acide, s’attaque au calcaire comme un détartrant doux. Le second casse le film gras laissé par les gels douche et aide le mélange à bien adhérer au pommeau au lieu de glisser. Ensemble, ils pénètrent dans les buses et décollent tartre et saletés en environ 1 heure.

La recette tient en une ligne : 200 ml de vinaigre blanc et 1 cuillère à soupe de liquide vaisselle, pas plus pour éviter une mousse infinie. On verse le tout dans un bol ou un sachet de congélation solide ; le pommeau est plongé ou entouré de façon à ce que les buses baignent bien. Une serviette au fond de la douche limite les chocs en cas de chute. Il suffit ensuite de laisser agir environ 1 heure, puis de rincer longtemps, faire couler la douche 1 à 2 minutes et passer le doigt sur les buses en silicone. Seule consigne stricte : ne jamais mélanger ce bain au vinaigre avec de l’eau de Javel.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie & temps gagné Pommeau sauvé + douche plus rapide 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? L’acide doux du vinaigre blanc ronge progressivement le calcaire, tandis que le liquide vaisselle dissout le film gras qui le retient et permet au mélange de rester bien au contact des buses. Le tartre se détache alors sans frotter fort ni démonter la douchette. 💡 Le petit plus : le même bain vinaigre + liquide vaisselle peut aussi accueillir le petit filtre du pommeau et l’extrémité du flexible, pour un décrassage complet, à condition de bien rincer ensuite. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : mélanger vinaigre blanc et eau de Javel, ou laisser tremper longtemps des finitions sensibles (noir mat, effet « soft touch ») dans du vinaigre très chaud, au risque de dégager des gaz toxiques et d’abîmer le pommeau.

Garder un jet puissant toute l’année : 10 secondes d’entretien après chaque douche

Pour éviter de recommencer souvent, un mini-rituel après la douche change tout : secouer le pommeau pour vider l’eau, passer la main sur les buses en silicone, essuyer avec un chiffon doux. Dix secondes, et le calcaire a plus de mal à s’installer.