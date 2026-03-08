Mur vide chez vous : ne faites plus cette erreur, cette étagère Maisons du Monde à moins de 70 € change tout

Dans beaucoup d’intérieurs, il reste toujours ce mur vide qui donne l’impression que la pièce n’est pas tout à fait finie. Ni tableaux, ni meuble bas, rien qui accroche vraiment le regard. Le résultat paraît un peu froid, même quand le reste de la déco est soigné. Ce petit bout de mur finit par agacer au quotidien.

Pourtant, un seul élément bien choisi peut suffire à changer l’ambiance sans encombrer le sol. C’est le pari réussi de l’étagère JOSHUA de Maisons du Monde, une étagère murale en fer forgé beige vendue autour de 69,99 €. Discrète mais graphique, elle promet de transformer n’importe quel pan de mur. Une solution simple pour passer d’un mur oublié à un vrai coin déco.

Une étagère JOSHUA qui donne du relief à n’importe quel mur

Avec ses lignes arrondies et ses plusieurs niveaux, cette étagère se comporte presque comme un petit meuble de galerie accroché au mur. Ses dimensions d’environ 60 cm de longueur, 15 cm de profondeur et 73 cm de hauteur la rendent assez fine pour ne pas gêner le passage, tout en étant suffisamment haute pour attirer l’œil. Affichée à un poids d’environ 4 kg, elle reste facile à fixer sur un mur adapté.

Visuellement, sa structure en métal clair dessine un motif graphique facile à vivre, qu’elle soit posée sur un mur blanc ou coloré. Pour un budget inférieur à 70 €, cette pièce reste dans la décoration accessible, plutôt entrée de gamme, de l’enseigne, adaptée aux petites surfaces. Des professionnels de la déco la réservent souvent au home staging, en l’achetant en magasin pour éviter les aléas de livraison signalés en ligne.

Des idées déco pour mettre l’étagère JOSHUA en valeur

Pour habiller un mur sans le surcharger, l’idéal est de jouer sur peu d’objets bien choisis. L’étagère JOSHUA a justement été pensée pour laisser circuler le regard tout en offrant de vrais rangements à portée de main. Une plante retombante qui suit la forme de la structure crée instantanément un esprit jungle chic dans un salon, une cuisine ou près d’une fenêtre.

Voici quelques idées de mises en scène : vous pouvez les adapter selon votre pièce et le style de votre intérieur. L’essentiel est de garder un peu de vide pour que chaque objet respire. On reste sur des objets plutôt légers, bien visibles.

Dans une entrée , combiner vide-poches, clés et une petite bougie pour un accueil soigné.

, combiner vide-poches, clés et une petite bougie pour un accueil soigné. Au-dessus d’un meuble TV, créer une mini bibliothèque murale avec quelques livres et céramiques.

Près du lit, poser des romans, une plante douce et une veilleuse pour un coin lecture aérien.

En cuisine, aligner jolis pots à épices, tasses préférées et une petite plante aromatique.

Bien fixer et acheter cette étagère Maisons du Monde

Avant de percer, mieux vaut déterminer la bonne hauteur : à hauteur des yeux pour un effet galerie, un peu plus bas si l’étagère sert souvent, par exemple dans une entrée. Vérifier aussi la nature du mur et choisir des fixations adaptées, surtout si vous ajoutez quelques livres. Placée près d’une source de lumière naturelle ou d’une lampe, la structure beige gagne encore en relief.