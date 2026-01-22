Ne laissez pas votre salon glacé après Noël : cette tenture murale IKEA à moins de 15 € fait pièce de créateur

Une fois les guirlandes remisées et le sapin sorti, beaucoup découvrent un salon soudain nu, presque clinique. Les murs paraissent plus blancs que jamais, le canapé semble flotter dans le vide, mais repeindre tout un pan de mur ou investir dans un nouveau meuble n’est pas vraiment au programme, surtout en plein mois de janvier.

On cherche alors une idée simple pour ramener de la chaleur sans exploser son budget. Le textile mural fait un retour remarqué, façon slow déco : on accroche, on déplace, on enlève sans travaux. Dans cette veine, une décoration murale IKEA OMMJÄNGE lancée début 2026 fait beaucoup parler d’elle, avec l’allure d’une pièce de créateur… à prix mini. De quoi intriguer.

Décoration murale IKEA OMMJÄNGE : un textile géométrique qui réveille un mur blanc

OMMJÄNGE se présente comme une grande tapisserie murale de 70 cm de largeur sur 105 cm de hauteur, presque un mètre de haut. Accrochée sur un mur blanc ou beige, elle crée aussitôt un point focal coloré. Son motif géométrique audacieux capte le regard et donne l’impression que la pièce est plus "meublée", plus finie, qu’il s’agisse d’un salon, d’une chambre ou d’une entrée un peu triste.

Le fait d’accrocher du tissu plutôt qu’un cadre change aussi la sensation dans la pièce. La matière apporte du relief et une douceur que le verre n’offre pas. Le textile absorbe légèrement les sons, ce qui limite l’écho dans les pièces carrelées ou très ouvertes. L’ambiance devient plus feutrée, plus enveloppante, idéale pour les soirées d’hiver où l’on a envie de cocooner chez soi.

OMMJÄNGE, la touche design inspirée du folklore suédois

Derrière cette tenture se cache le travail de Maria Vinka, designer IKEA, qui a imaginé OMMJÄNGE pour une collection limitée inspirée du folklore suédois. Les formes ludiques et les aplats de couleurs reprennent des codes traditionnels nordiques, mais réinterprétés de façon très contemporaine. Au mur, le résultat évoque presque une œuvre abstraite de galerie, alors qu’il s’agit d’un accessoire de grande enseigne.

La tapisserie est réalisée en 100 % coton, une matière naturelle qui apporte une texture organique et rassurante. Ce choix colle à la tendance 2026 dite du "maximalisme émotionnel" : plus de couleurs, de motifs généreux, moins de minimalisme tout blanc. Pour celles et ceux qui aiment pousser le concept, OMMJÄNGE se marie avec le tapis coordonné, mais elle suffit largement à dynamiser un mur à elle seule.

Prix mini et pose facile : comment adopter cette décoration murale IKEA

Malgré son look très travaillé, OMMJÄNGE reste fidèle à l’ADN de l’enseigne suédoise : elle est proposée autour de 12,99 €. Pour une pièce textile proche du mètre de haut, le rapport taille-prix rivalise difficilement avec un grand poster encadré ou une illustration artisanale. Les avis clients lui attribuent la note maximale de 5/5. Côté entretien, pas de lavage à l’eau ni à sec : un simple passage d’aspirateur ou de brosse adhésive suffit à retirer la poussière.

La pose se veut tout aussi simple. Des trous sont prévus en partie haute du tissu, mais la barre de suspension n’est pas incluse. Chacun peut donc personnaliser le rendu avec une fine tringle, une baguette en laiton ou même une branche de bois flotté pour une touche bohème. Certains choisissent des fixations adhésives pour éviter de percer, en tenant compte bien sûr du type de mur. Au-dessus d’un canapé clair, en tête de lit graphique, dans une entrée étroite ou derrière un petit bureau de télétravail, cette tenture suffit souvent à métamorphoser l’atmosphère en quelques minutes.