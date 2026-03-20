Ne le vendez surtout pas sur Vinted : ce bracelet en or peut vous rapporter une petite fortune dans cette boutique

En rangeant vos affaires, vous tombez sur un bracelet en or que vous pensiez revendre quelques dizaines d’euros sur Vinted. Et si ce bijou valait en réalité bien plus dans un comptoir de rachat d’or ?

Vous rangez vos pulls d’hiver, tombez sur une petite boîte, et là, un vieux bracelet en or un peu rayé, peut-être même cassé. Réflexe immédiat : sortir le téléphone, ouvrir Vinted, le prendre en photo et le proposer pour 30 ou 40 euros, histoire de faire un peu de place et de récupérer quelques billets.

Ce geste semble logique, écologique, presque automatique. Pourtant, au moment où le cours de l’or atteint des sommets, ce bijou oublié ressemble moins à un accessoire démodé qu’à un petit capital qui dort dans votre tiroir. La bonne adresse pour le réveiller n’a rien d’une application de seconde main.

Vinted : la fausse bonne idée pour vos bijoux en or

Sur Vinted ou LeBonCoin, les acheteurs traquent la bonne affaire, pas la valeur au gramme. Un bracelet proposé à son vrai prix d’or se retrouve noyé au milieu de bijoux fantaisie à cinq euros et paraît « trop cher ». Pour le vendre, beaucoup finissent par le brader, alors que son prix de fonte peut largement dépasser la somme affichée.

La sécurité pose aussi problème. L’authenticité d’un métal précieux se prouve mal derrière un écran, les envois postaux stressent, et les arnaques existent. Quand des internautes ont mis en ligne de faux bijoux « du Louvre », la plateforme Vinted a affirmé à Tech&Co avoir « rapidement supprimé les annonces concernées », avant de rappeler : « Notre priorité est de garantir une expérience sûre pour tous nos membres: les annonces frauduleuses ou trompeuses n’ont pas leur place sur Vinted ». Pour un objet vraiment précieux, ce flou n’est pas idéal.

Un vieux bracelet qui peut dépasser 400 euros

L’or reste une valeur refuge et son prix au gramme a nettement augmenté ces dernières années. Ce qui rapportait quelques billets il y a dix ans peut aujourd’hui représenter une somme bien plus sérieuse. Même un bijou rayé, complètement hors mode, garde la valeur de la matière qui le compose.

On pense souvent que seuls les 18 ou 24 carats valent la peine. Les articles rappellent pourtant qu’un bracelet d’au moins 8 ou 9 carats peut dépasser 400 euros selon son poids et l’orientation du marché. Les gourmettes ou manchettes, denses et souvent « tout or », atteignent vite 10 à 20 grammes. À l’inverse, le plaqué ne contient qu’une fine couche d’or et se revend presque rien.

La boutique précise où aller : le comptoir de rachat d’or

Le bijoutier de quartier fabrique et vend des pièces finies ; il rachète parfois l’or, mais souvent en bon d’achat, ce qui intéresse peu quand on veut du liquide. Pour maximiser le gain, les spécialistes conseillent plutôt un comptoir de rachat d’or. Ces boutiques, centrées sur les métaux précieux, se basent sur le cours officiel international et ignorent le style : seul comptent poids et pureté.

Concrètement, l’expert vérifie le poinçon (tête d’aigle, trèfle, chiffres comme 375 pour l’or 9 carats), teste le métal avec pierre de touche et acides, puis pèse le bijou sur une balance homologuée. Une estimation chiffrée tombe en quelques minutes. Si vous acceptez, le paiement se fait en général immédiatement, par chèque ou virement, avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité. Avant de poster votre bracelet sur Vinted, une estimation gratuite dans ce type de boutique peut changer radicalement le montant qui atterrit sur votre compte.