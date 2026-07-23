Ne refaites pas vos joints de douche avant d’essayer ce produit de cuisine qui les blanchit sans frotter
Face à des joints de douche noircis, beaucoup imaginent un chantier coûteux dans la salle de bains. Cette astuce avec une pastille de lave-vaisselle promet un sérieux sursis... sans brosse éreintante.
Dans beaucoup de salles de bains, la scène se répète : carrelage impeccable, vitre de douche qui brille… et des joints de douche gris, presque noirs, qui donnent l’impression que tout est sale. Beaucoup finissent par se dire « Je pensais devoir refaire tous mes joints », avec à la clé travaux, silicone et plusieurs jours de douche condamnée.
Pourtant, avant de tout arracher, il existe un geste discret qui change souvent la donne. Un produit déjà dans la cuisine, conçu pour décoller les graisses les plus tenaces : la pastille de lave-vaisselle. Utilisée directement sur les joints, elle les éclaircit sans séance de brossage interminable. La question devient alors : vos joints sont-ils vraiment à refaire… ou juste à sauver intelligemment ?
Pourquoi vos joints de douche noircissent (et ce n’est pas forcément définitif)
Dans une salle de bains, les joints cumulent tout ce que les moisissures adorent : humidité après chaque douche, chaleur, condensation quand la VMC fonctionne mal et résidus de savon. Le calcaire présent dans l’eau accroche ces saletés, qui finissent par s’incruster en surface. Le joint se ternit, puis passe du beige au gris, voire au noir.
Visuellement, le contraste avec un carrelage clair est brutal, ce qui donne l’illusion d’un joint “fichu”. Pourtant, tant qu’il reste ferme au toucher, sans trous, sans morceaux qui s’effritent, il est souvent seulement encrassé. Les taches se logent dans la première couche, comme une éponge tachée, et un bon décrassage ciblé peut lui rendre une couleur bien plus claire.
Nettoyer ou refaire ? Le test rapide pour savoir si vos joints sont encore sauvables
Avant de dégainer la pastille lave-vaisselle sur les joints de douche, un rapide diagnostic évite les déceptions. Joint à refaire : il présente des fissures, se décolle par endroits, s’effrite sous l’ongle, ou reste noir “dans la masse” même après un nettoyage soigné. Ces signes montrent que l’étanchéité est en jeu, la seule vraie solution reste alors le re-jointement.
Joint sauvable : il est continu, sans trou, plutôt lisse, mais recouvert d’un voile gris ou de taches localisées, surtout dans les angles et autour du receveur. Dans ce cas, la saleté reste majoritairement en surface. C’est justement ce type de joint que la pastille de lave-vaisselle peut transformer, en limitant l’effort de frottage et en retardant le retour des marques.
La pastille de lave-vaisselle, alliée inattendue des joints noircis
Sur des joints encore sains, la pastille lave-vaisselle agit comme un mini soin en profondeur. On commence par rincer les parois à l’eau chaude, puis on essuie rapidement. La pastille est légèrement humidifiée, puis passée doucement sur le joint pour déposer une fine couche. Le produit travaille pendant le temps de pose, sans avoir besoin de frotter comme une acharnée.
- Laisser agir quelques minutes sans que la pâte ne sèche complètement, surtout en été.
- Rincer abondamment à l’eau claire, finir au besoin avec une éponge non abrasive.
- Porter des gants, bien aérer, ne jamais combiner avec Javel ou acides forts.
- Adopter ensuite des réflexes simples : aérer après chaque douche, passer une raclette, essuyer les zones où l’eau stagne et refaire l’astuce pastille de temps en temps.
Sources
En bref
- 🛁 Dans une salle de bains au carrelage impeccable, des joints de douche noircis inquiètent et font penser à un re-jointement long et coûteux.
- 🧼 Une pastille lave-vaisselle joints de douche sert de soin ciblé, avec un protocole simple qui limite nettement le frottage et éclaire les zones grises.
- ✨ Précautions, signes d’alerte et petites habitudes d’entretien transforment cette astuce en routine durable, mais certains joints résistent encore à cette solution.
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