Nouvel An : ce kit de 23 décos à moins de 10 € chez GiFi promet un réveillon digne d'Instagram sans se ruiner

Chaque année, le casse-tête recommence : réussir une déco digne des plus beaux comptes Instagram pour le réveillon du 31 décembre, alors que le budget a déjà fondu dans les cadeaux et le repas. On rêve d’une ambiance chic, de jolies photos souvenirs, mais sans passer des heures à courir les magasins.

Chez GiFi, un kit 23 décos Nouvel An GiFi à prix mini vient justement répondre à cette équation. Pour moins de dix euros, il promet une ambiance coordonnée noir, doré et argenté en un clin d’œil, avec tout ce qu’il faut dans une seule pochette… de quoi piquer la curiosité.

Le kit 23 décos Nouvel An GiFi : petit prix, gros effet

Vendu 9,99 € (environ 10,90 €) en magasin et en ligne, ce kit rassemble en réalité tout le nécessaire pour habiller un coin salon ou une table de fête. Le coffret en plastique, léger et potentiellement réutilisable, tient dans un format compact de 28 x 35 x 1 cm, facile à glisser dans un tiroir une fois la soirée terminée. Les trois couleurs phares - noir, doré, argenté - installent tout de suite une atmosphère de soirée de gala pour la Saint-Sylvestre.

Côté contenu, les 23 pièces couvrent l’essentiel de la déco Nouvel An :

1 guirlande "BONNE ANNÉE"

4 suspensions décoratives

2 rosaces à déplier

8 porte-noms pour la table

1 carton de menu à personnaliser

7 pics apéritif festifs

Comment installer la déco en quelques minutes chrono

Pour le salon, la guirlande "BONNE ANNÉE" peut se fixer en fond de pièce, derrière le buffet ou le canapé, afin de servir de décor aux photos. Les suspensions et rosaces se placent au-dessus de la table ou du coin apéro, à différentes hauteurs, pour donner du relief à la pièce. En quelques gestes, l’ambiance bascule en mode fête et l’atmosphère de réveillon devient instantanément plus dynamique.

Sur la table, les porte-noms permettent d’ordonner les places tout en apportant une touche soignée. Certains choisissent d’y glisser un petit mot personnalisé pour chaque invité, histoire de lancer la soirée sur une note attentionnée. Le menu, lui, annonce le programme du dîner ou du buffet. Quant aux pics apéritif, ils transforment verrines, toasts ou bouchées en mini créations festives, parfaites pour une déco Nouvel An pas chère mais très travaillée en apparence.

Astuces pour une soirée qui en jette sans casser la tirelire

L’intérêt de ce kit tient aussi à son côté malin : à moins de dix euros, il évite de multiplier les achats de petites décorations éparpillées. En le mélangeant simplement à de la vaisselle unie déjà présente à la maison, à une nappe sobre et à quelques bougies ou guirlandes lumineuses que l’on possède, l’ensemble prend une allure sophistiquée sans faire grimper la note.

Autre atout, le coffret se range facilement et ne prend presque pas de place, ce qui permet de conserver ces éléments pour un futur réveillon ou une autre fête habillée de noir, d’or et d’argent. En ouvrant la boîte le 31 au soir, il suffit alors de déplier les décos, de les disposer en quelques minutes et de profiter d’une soirée qui a tout d’un grand réveillon, sans avoir eu à casser sa tirelire.