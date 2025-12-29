Nüma : cette lampe déco au style Japandi, bradée à 59 €, risque de disparaître plus vite que prévu

En plein hiver, quand la lumière naturelle se fait rare, on se met à traquer la petite lampe parfaite, celle qui réchauffe un salon sans exploser un budget déjà mis à mal par les fêtes. Beaucoup renoncent faute de trouver un modèle vraiment design à un tarif encore raisonnable. Surtout quand les grandes enseignes affichent souvent des prix à trois chiffres pour un simple éclairage d’appoint.

C’est là qu’une jeune marque française de décoration, Nüma Home, crée la surprise avec une lampe de table au look très haut de gamme. Baptisée lampe Macaron Vénitien, cette pièce double globe d’un orange doux s’affiche en ce moment à 59 € au lieu de 105 €, soit 46 € de remise immédiate, avec la livraison offerte en France et un retour possible sous 14 jours. De quoi faire hésiter plus d’un fan de déco cocooning.

Macaron Vénitien, la lampe Nüma qui bouscule les prix

Nüma Home est arrivée en ligne à la toute fin 2025, avec une promesse simple : un intérieur chaleureux, durable et stylé sans multiplier les achats d’impulsion. Une rédaction résume l’effet de la marque par cette formule devenue virale : "J’ai vidé mon panier Zara Home", constate la rédaction de Peaches. Dans cet univers plutôt abordable, la lampe Macaron Vénitien fait figure de pièce iconique, plus premium mais encore loin des prix des lampes de designer.

La lampe Macaron Vénitien affiche un design double globe très graphique, inspiré à la fois de l’esthétique italienne et du design Japandi, où la douceur japonaise rencontre la sobriété scandinave. Son globe en verre soufflé, ou en résine de haute qualité selon les versions, repose sur une base stable en acier chromé. La finition est soignée, avec une teinte orange douce qui s’accorde aux palettes terracotta, beiges ou brunes très présentes dans les intérieurs actuels.

Un double globe Japandi pour transformer la déco cocooning

Cette lampe de table a été pensée comme un éclairage d’appoint, idéal pour structurer l’espace sans agressivité. Sa lumière chaude, filtrée par le double globe, crée une ambiance tamisée parfaite pour regarder une série, lire ou simplement se détendre après une journée de travail. Placée au bon endroit, elle transforme facilement un coin un peu triste en véritable renfort de déco cocooning.

L’univers de Nüma Home tourne autour du slow design et des matières naturelles, ce qui simplifie les associations. Un coin lecture se construit vite : Macaron Vénitien et une Bougie Sculpturale Terracotta Nüma à 15 € suffisent déjà.

Une jeune marque française et un bon plan bien ficelé

Commander la Macaron Vénitien rassure : expédition sous 24 à 48 heures, réception entre cinq et sept jours ouvrés, livraison offerte en France et retours offerts avec garantie satisfait ou remboursé pendant 14 jours. Le paiement se fait par carte bancaire, PayPal ou Apple Pay.

Pour une lampe double globe aux matériaux soignés et à l’inspiration italienne-Japandi, ce tarif promo reste rare ; pas étonnant que ce modèle orange fasse autant parler de lui cet hiver.