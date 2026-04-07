Obésité : ces cellules cérébrales en forme d’étoile décident en secret quand vous arrêtez de manger

Au cœur de notre cerveau, des astrocytes en forme d’étoile décident du moment où la satiété surgit. Que révèle cette voie cachée sur l’appétit et l’obésité ?

Tout le monde connaît ce moment étrange, au milieu d’un repas, où l’envie de reprendre une bouchée disparaît presque d’un coup. On se sent rassasié, sans avoir décidé consciemment d’arrêter. Derrière ce basculement silencieux, les chercheurs savaient déjà qu’intervenaient des neurones spécialisés dans la faim et la satiété, surtout dans l’hypothalamus.

Une série d’études récentes ajoute un acteur inattendu à cette histoire : des cellules cérébrales en forme d’étoile, les astrocytes. Longtemps vues comme de simples cellules de soutien, elles participent en réalité à la décision de « poser la fourchette », en relayant un message chimique lancé dès que le glucose augmente après le repas. De quoi changer le regard sur la satiété.

Des astrocytes qui se rétractent pour laisser parler les neurones POMC

Dans l’hypothalamus, des neurones dits neurones POMC agissent comme un frein à l’appétit. Autour d’eux, des astrocytes les enveloppent de leurs prolongements en forme d’étoile. Des travaux chez la souris ont montré qu’après un repas équilibré, la hausse de glucose amène ces astrocytes à se rétracter en moins d’une heure, libérant les neurones POMC, qui deviennent plus actifs et envoient le signal de satiété.

Quand le repas est très riche en graisses, ce remodelage se produit beaucoup moins. Les neurones POMC restent alors partiellement freinés, ce qui pourrait expliquer pourquoi ce type de repas coupe moins bien la faim. Ces observations ont déjà fait sortir les astrocytes de l’ombre, en montrant qu’ils ajustent physiquement l’accès des neurones coupe‑faim aux signaux métaboliques.

Une chaîne cachée : des tanycytes au récepteur HCAR1 des astrocytes

Les nouvelles données détaillent la chaîne complète. Dans une cavité profonde du cerveau, des cellules spécialisées appelées tanycytes surveillent le glucose dans le liquide céphalo‑rachidien. Après le repas, elles convertissent ce sucre en lactate. On pensait que ce lactate agissait directement sur les neurones de l’appétit ; il emprunte en réalité un détour inattendu par les astrocytes.

Ces derniers portent un récepteur HCAR1, sensible au lactate. Quand le lactate s’y fixe, les astrocytes s’activent et libèrent du glutamate, un messager chimique qui excite les neurones POMC et renforce le signal de satiété. Des expériences où l’on stimule un seul tanycyte montrent que plusieurs astrocytes voisins s’embrasent, comme un relais qui amplifie un petit message en ordre clair d’arrêter de manger.

Obésité, médicaments et limites d’une découverte prometteuse

Dans un contexte d’épidémie mondiale d’obésité, ce nouveau rôle des astrocytes change le décor. Pendant des décennies, la recherche a surtout visé les neurones ou les hormones intestinales. Les traitements actuels comme les agonistes du GLP-1 (type Ozempic ou Mounjaro) imitent des signaux venus de l’intestin pour réduire l’appétit, mais ils ne fonctionnent pas chez tout le monde et provoquent parfois des effets indésirables.

Cibler HCAR1 sur les astrocytes offrirait un levier différent, à l’intérieur même du cerveau, peut‑être en complément de ces médicaments. La route reste longue : les expériences ont été réalisées surtout chez l’animal, et le récepteur HCAR1 existe dans de nombreuses zones cérébrales, pas seulement là où se joue l’appétit. Comprendre ce relais en détail aidera déjà à moins réduire la prise de poids à une simple affaire de volonté.