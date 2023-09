Où trouver des pyjamas pour femme tendance avec bon rapport qualité/prix ?

Pour vos instants cocooning, adoptez les nouvelles tendances colorées et modernes de pyjamas pour femme, à prix mini.

Différents styles de pyjamas pour femme

Le pyjama n’est pas seulement un vêtement de nuit, il se porte également comme vêtement de cocooning. Il permet à toutes et à tous, petits et grands, de passer du bon temps à la maison avec un maximum de confort.

La marque française Darjeeling vous offre l’embarras du choix à travers ses collections tendance, ses modèles colorés, ou encore ses pièces chaudes polaires.

Les modèles présentés se déclinent dans différents coloris et motifs, à travers une multitude de modèles, de coupes et de tissus. Que vous ayez besoin d’un ensemble pyjama, d’un bas ou d’un haut de pyjama, d’un caraco, d’un débardeur ou encore d’un t-shirt, vous trouverez le pyjama femme qu’il vous faut. Des pyjamas une pièce, deux et trois pièces sont disponibles, et peuvent être assortis en fonction de vos préférences.

Laissez-vous séduire par les caracos noirs, blancs ou verts, ou osez les modèles de couleur rouge satiné intense. Vous pouvez aussi craquer pour les pantalons et les ensembles à motif fleuri, graphique, fantaisie ou tropical. Des modèles comportant des détails décoratifs comme de la dentelle sont également à découvrir, sans oublier les pièces comportant des bords contrastés.

Des pyjamas pour toutes les occasions

Le choix d’un pyjama pour femme dépend de plusieurs facteurs, et en particulier, de la saison. En été, il est préférable d’opter pour un pyjama en tissu souple et anti-transpirant, de préférence d’origine naturelle, comme le lin, le coton ou la soie. Pour les tops, préférez les modèles à manches courtes. Le caraco, le top ou la chemise de nuit, plus légers, sont particulièrement adaptés pour l’été. Au printemps ou à la mi-saison, misez sur les hauts de pyjama couvrants, mais en tissu léger, à l’instar du satin.

En hiver, privilégiez la maille jersey, le coton, voire le tissu polaire pour un ensemble ou un pantalon que vous compléterez avec un t-shirt ou un haut de pyjama à manches longues. En ce qui concerne la taille, les collections proposées sont pensées pour toutes les morphologies. Plusieurs tailles universelles sont disponibles, allant de XS au XL. Les tailles standard vont de 36 à 48.

Quel pyjama choisir en fonction de sa morphologie ?

Au-delà des préférences, il est également nécessaire de choisir un pyjama femme en fonction de la morphologie. Si vous êtes mince et de taille moyenne, un caraco, un pyjama cintré ou une nuisette vous ira à merveille. Pour le décolleté, il est préférable de le choisir assez large si vous avez une petite poitrine.

Si vous êtes grande et mince à la fois, choisissez une nuisette ou un pyjama à rayures qui mettra en valeur votre silhouette. Une nuisette ou un short long est en revanche conseillé aux petites morphologies assez rondes. Enfin, si vous avez des formes généreuses, un pyjama à rayures, une nuisette courte ou une chemise de nuit est à privilégier.

La marque française Darjeeling vous propose des collections complètes incluant tous les styles et toutes les tailles de pyjamas, vêtements de nuit et cocooning pour femme. Elles sont composées de pièces confortables déclinées dans toutes les coupes pour trouver facilement le style qui vous convient. Les produits de cette marque bénéficient aussi d’un bon rapport qualité / prix. Vous disposerez en outre de plusieurs sélections de pyjamas et de vêtements de nuit à prix réduit, avec différents niveaux de remise allant de 50 à 70 %.

