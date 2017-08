Une crampe violente au mollet, ça donne ça

Aux USA, une homme a filmé la crampe de son mollet et c'est impressionnant !

Les crampes, on connait tous, on sait à quel point ça peut être douloureux. Mais la crampe que cet homme a filmée au sortir d'une séance de sport est une crampe de compétition ! Aie aie aie... Bonjour la violence de la torsion !

Angel Bermudez, de son petit nom, a publié cette vidéo qui est immédiatement devenue virale. On a l'impression que sa jambe est habitée par un Alien et on entend ses cris de douleurs en arrière-plan !

Internet tout entier depuis lui prodigue ses conseils pour éviter les crampes :

Boire beaucoup d'eau

S'échauffer les muscles avant la séance de sport

Pratiquer son sport en respectant les bonnes positions

S'étirer après la séance de sport

Utiliser un matériel adapté

Manger des bananes, des légumes verts, des lentilles, des céréales, du poisson...

Se masser

On lui souhaite de trouver le moyen d'éviter les prochaines crampes !