Zara Home : ces jardinières en métal que tout le monde s'arrache vont métamorphoser votre balcon ce printemps

Envie de donner un vrai coup de frais à votre balcon sans lancer de gros travaux ? Avec le retour du soleil, les envies de chaises, de plantes et de petits coins cosy se bousculent, surtout quand on manque de mètres carrés. Une pièce en métal au look très travaillé s’impose justement comme la star des extérieurs stylés cette saison.

Chez Zara Home, cette pièce prend la forme de jardinières en fer au design épuré et à la finition légèrement vieillie. Elles transforment instantanément un rebord de fenêtre, une terrasse ou un jardin en coin végétal chic, sans voler la vedette aux plantes. Reste à voir comment ces jardinières Zara Home peuvent vraiment donner du cachet à votre extérieur.

Pourquoi les jardinières Zara Home font autant parler

Le fer traverse les modes sans perdre son charme. Sur ces jardinières, il affiche un style brut mais raffiné qui colle parfaitement à la tendance rustique-chic du mobilier outdoor. Leur forme rectangulaire sobre, associée à cette patine travaillée, s’accorde aussi bien avec du bois chaleureux qu’avec du béton ou du métal noir pour une ambiance plus industrielle.

Contrairement aux modèles en plastique ou en terre cuite qui se fendent ou se déforment avec le temps, ces contenants en métal offrent une durabilité remarquable. Résistantes aux intempéries et aux variations de température, les jardinières Zara Home s’installent sur le long terme sur un balcon comme dans un jardin. Un traitement anticorrosion est appliqué et un vernis spécial métal peut renforcer la protection, à moins de préférer les laisser se patiner naturellement.

Deux formats pour booster le style de votre balcon

Autre atout, ces jardinières existent en deux tailles pensées pour s’adapter à tous les extérieurs. Le petit format se pose sur une table, une marche ou un appui de fenêtre et convient très bien aux espaces exigus. Le grand modèle, lui, crée un véritable point focal sur une terrasse ou le long d’un garde-corps, surtout si l’on aligne plusieurs bacs pour dessiner une bande végétale.

Pour une terrasse minimaliste, on mise sur des plantes graphiques comme des succulentes, des yuccas ou des agaves qui répondent bien aux lignes sobres du métal. Ambiance bohème chic ? On associe la jardinière à du rotin, du bois clair et quelques coussins colorés. Sur un balcon urbain, des aromatiques comme le basilic, le romarin ou la lavande apportent à la fois parfum et praticité, tandis que des hortensias, roses ou pivoines pastel créent un coin romantique.

Accessoires et entretien : prolonger l’effet waouh

Autour de ces bacs, Zara Home a imaginé tout un univers outdoor. La collection Gardening rassemble par exemple un ensemble d’outils en acier inoxydable et bois, un plantoir avec jauge de profondeur, des sécateurs, des cache-pots en céramique colorée ou encore un arrosoir en verre. On trouve aussi des lanternes d’extérieur, un meuble à roulettes en acier galvanisé pour mini-balcon et du mobilier mêlant bois et métal, pratique pour créer une vraie continuité visuelle.

Pour que vos bacs restent beaux année après année, il suffit de vérifier régulièrement l’état du revêtement, d’éviter l’eau stagnante dans les soucoupes et de rafraîchir le vernis si besoin.