Cette déco naturelle très tendance l’hiver peut se transformer en nid à mites si vous la gardez trop longtemps

L'hiver arrive, les salons se remplissent de bougies et de guirlandes, et une petite star naturelle s'invite partout : les pommes de pin. Ramassées dehors, posées dans un plateau ou glissées dans une couronne, elles incarnent la décoration DIY idéale, jolie et gratuite. On les garde souvent des semaines sans y penser, comme un souvenir de balade qui ne bougera plus.

Cette scène cosy cache pourtant un revers méconnu : les mêmes cônes qui réchauffent l’ambiance peuvent devenir un paradis pour les mites. Larves et œufs se logent entre les écailles, puis profitent de la chaleur du salon pour se développer. Une déco oubliée dans une pièce chauffée suffit parfois à lancer une invasion discrète, mais bien réelle.

Pommes de pin en déco : pourquoi elles attirent les mites

En extérieur, les pommes de conifères servent d’abri à toute une petite faune. Quand on ramasse des pommes de pin tombées au sol à l’automne, elles contiennent souvent des œufs ou des larves bien cachés entre les écailles. Une fois installées sur un meuble, ces larves trouvent un intérieur chaud, sans prédateurs, idéal pour terminer leur cycle et migrer vers vêtements, tapis ou rideaux.

Les premiers signaux restent discrets. On peut apercevoir une poussière fine semblable à de la sciure sous le centre de table, de minuscules trous dans un plaid en laine voisin, ou encore quelques insectes qui s’envolent quand on déplace la composition. Des petits cocons sous les meubles ou une odeur légèrement terreuse près de la déco doivent aussi alerter.

Préparer vos pommes de pin DIY pour éviter l'invasion

Pour profiter de cette déco sans risque, un nettoyage en règle s’impose avant d’entrer les cônes. Faites-les tremper dans un grand récipient d’eau chaude mélangée à du vinaigre blanc pendant 30 minutes à 2 heures. Brossez ensuite délicatement avec une brosse souple, puis rincez à l’eau claire pour éliminer saletés et œufs cachés.

Le séchage reste essentiel. Disposez les cônes sur une plaque recouverte de papier cuisson et placez-les au four à 90 °C durant 1 à 2 heures, en surveillant pour éviter toute surchauffe, ou laissez-les 48 heures au congélateur. La chaleur ou le froid extrême tuent larves et œufs tout en ouvrant les écailles. Mieux vaut aussi choisir des cônes secs, fermes, sans taches ni résidus collants.

Combien de temps garder cette déco et que faire en cas de mites

Une fois préparées, vos pommes de pin peuvent rester en place tout l’hiver, à condition de garder un œil dessus. Le passage dans l’eau, au four ou au congélateur limite les mauvaises surprises qui surviennent parfois quelques semaines après l’installation d’une déco brute. En revanche, des cônes non nettoyés ne devraient pas trôner longtemps dans une pièce chauffée, surtout près des armoires ou des placards alimentaires.

Si vous repérez trous, cocons ou petites traînées de poussière, retirez la déco suspecte et enfermez-la dans un sac ou jetez-la. Aspirez soigneusement la zone, videz le sac de l’aspirateur, puis nettoyez au vinaigre blanc ou au savon noir. Pour protéger le linge, des disques de bois de cèdre et des sachets de lavande dans les armoires créent une barrière naturelle.