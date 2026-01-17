Chamboultou

Le jeu de Chamboultou ...ça chamboule tout !!! C'est facile à réaliser et à jouer ! Il suffit de disposer la cible plus ou moins loin et d'y lancer les cubes de mousse. A jouer seul ou en équipe.
Chamboultou

Matériels

  • de la mousse en 10 cm d'épaisseur
  • cutter
  • du carton ondulé
  • manche à balai
  • de la peinture acrylique, coloris : violet, orange, jaune, bleu
  • rouleau à peindre
  • pinceau plat
  • des assiettes
  • quelques petits clous
  • marteau

Matériel :

- de la mousse en 10 cm d'épaisseur- 1 cutter- du carton ondulé- 1 manche à balai- de la peinture acrylique, coloris : violet, orange, jaune, bleu- 1 rouleau à peindre- 1 pinceau plat- des assiettes- quelques petits clous- 1 marteau

1/ Découpez dans la plaque de mousse des cubes de différentes tailles.

2/ Dans plusieurs assiettes, versez un peu de peinture liquide de différentes couleurs. Imprègnez délicatement de couleurs les faces des cubes en mousse. Laissez sécher.

3/ Décorez les cubes avec le pinceau et les différents mélanges de couleurs. Laissez sécher.

4/ Dans un carton ondulé épais, mesurez et découpez 2 rectangles de 80 x 30 cm. Pliez-les en deux pour obtenir 2 rectangles de 40 x 30 cm.Collez-les deux faces ensembles. Laissez sécher.5/ Dessinez sur chaque rectangle une fenêtre (ronde, carrée ou rectangle) et découpez pour créer une ouverture.Mettez en couleur au pinceau ou au rouleau. Laissez sécher.

6/ Prenez un manche à balai, essuyez-le et mettez-le en couleur. Laissez sécher.Clouez les 2 cibles sur le manche et plantez-le dans le sol ou accrochez-le dans un arbre.