Chamboultou

Matériels de la mousse en 10 cm d'épaisseur

cutter

du carton ondulé

manche à balai

de la peinture acrylique, coloris : violet, orange, jaune, bleu

rouleau à peindre

pinceau plat

des assiettes

quelques petits clous

marteau

Matériel :

- de la mousse en 10 cm d'épaisseur- 1 cutter- du carton ondulé- 1 manche à balai- de la peinture acrylique, coloris : violet, orange, jaune, bleu- 1 rouleau à peindre- 1 pinceau plat- des assiettes- quelques petits clous- 1 marteau

1/ Découpez dans la plaque de mousse des cubes de différentes tailles.

2/ Dans plusieurs assiettes, versez un peu de peinture liquide de différentes couleurs. Imprègnez délicatement de couleurs les faces des cubes en mousse. Laissez sécher.

3/ Décorez les cubes avec le pinceau et les différents mélanges de couleurs. Laissez sécher.

4/ Dans un carton ondulé épais, mesurez et découpez 2 rectangles de 80 x 30 cm. Pliez-les en deux pour obtenir 2 rectangles de 40 x 30 cm.Collez-les deux faces ensembles. Laissez sécher.5/ Dessinez sur chaque rectangle une fenêtre (ronde, carrée ou rectangle) et découpez pour créer une ouverture.Mettez en couleur au pinceau ou au rouleau. Laissez sécher.

6/ Prenez un manche à balai, essuyez-le et mettez-le en couleur. Laissez sécher.Clouez les 2 cibles sur le manche et plantez-le dans le sol ou accrochez-le dans un arbre.