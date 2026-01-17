Chamboultou
Matériels
- de la mousse en 10 cm d'épaisseur
- cutter
- du carton ondulé
- manche à balai
- de la peinture acrylique, coloris : violet, orange, jaune, bleu
- rouleau à peindre
- pinceau plat
- des assiettes
- quelques petits clous
- marteau
1/ Découpez dans la plaque de mousse des cubes de différentes tailles.
2/ Dans plusieurs assiettes, versez un peu de peinture liquide de différentes couleurs. Imprègnez délicatement de couleurs les faces des cubes en mousse. Laissez sécher.
3/ Décorez les cubes avec le pinceau et les différents mélanges de couleurs. Laissez sécher.
4/ Dans un carton ondulé épais, mesurez et découpez 2 rectangles de 80 x 30 cm. Pliez-les en deux pour obtenir 2 rectangles de 40 x 30 cm.Collez-les deux faces ensembles. Laissez sécher.5/ Dessinez sur chaque rectangle une fenêtre (ronde, carrée ou rectangle) et découpez pour créer une ouverture.Mettez en couleur au pinceau ou au rouleau. Laissez sécher.
6/ Prenez un manche à balai, essuyez-le et mettez-le en couleur. Laissez sécher.Clouez les 2 cibles sur le manche et plantez-le dans le sol ou accrochez-le dans un arbre.