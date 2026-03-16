Lardons, olives et ce petit geste au façonnage : cette fougasse provençale fait oublier le pain à l’apéro

Un soir, une fougasse provençale aux lardons et olives trône au centre de ma table et fait oublier le pain. Derrière sa croûte dorée, un façonnage en feuille ultra simple change tout.

Lardons, olives et un façonnage très facile : cette fougasse provençale a conquis toute ma tablée

Quand la lumière du soir revient et que les fenêtres restent entrouvertes, une odeur fait aussitôt calmer la maison : celle d’une fougasse provençale qui dore au four. Posée au centre de la table, encore tiède, elle fait craquer la croûte et tout le monde oublie le panier de pain.

Ici, la base reste une pâte à l’huile d’olive, simple mais généreuse, garnie de lardons bien rissolés et d’olives noires dénoyautées qui apportent sel, fumé et parfum du Sud. Depuis qu’un geste très facile a été ajouté au façonnage, la fougasse sort plus aérée, plus crousti-fondante, au point que plus personne ne touche au pain classique.

Une fougasse provençale lardons-olives qui fait oublier le pain

Pour une grande fougasse à partager, il suffit d’une pâte faite avec 500 g de farine, 30 cl d’eau tiède, 1 sachet de levure boulangère, 10 g de sel et 3 cuillères à soupe d’huile d’olive. On y ajoute ensuite 150 g de lardons rissolés et bien égouttés et 100 g d’olives noires dénoyautées.

Bons repères pour les débutants : on mélange d’abord farine et levure, puis on verse l’eau tiède et l’huile d’olive avant d’ajouter le sel, pour que la levure démarre bien. Après environ 10 minutes de pétrissage, la pâte devient lisse, élastique, presque non collante ; un repos d’1 h 30 la fait doubler de volume.

Une pâte qui lève bien avant le façonnage en feuille

Quand la pâte a gonflé, sa surface se tend légèrement, un peu comme un ballon prêt à éclater : bon signe. On la dégaze du plat de la main, on ajoute les lardons revenus et les olives, puis on mélange juste assez pour les répartir partout, sans insister, afin de garder une mie légère et bien alvéolée.

La pâte garnie est déposée sur une plaque, de préférence déjà chaude, puis étalée doucement avec les mains pour former un grand ovale assez épais. Au centre, on trace plusieurs incisions parallèles, comme les nervures d’une feuille, sans entamer les bords : toute la magie du façonnage va dépendre de ce que l’on fait ensuite de ces entailles.

Le petit geste qui change tout : des incisions bien écartées

C’est là que le fameux geste entre en scène : du bout des doigts, on saisit chaque incision et on l’écarte franchement, en tirant délicatement la pâte pour ouvrir de larges fenêtres. Plus ces ouvertures sont visibles avant cuisson, plus elles restent nettes au four, laissant la chaleur circuler et multiplier les zones de croûte dorée.

Résultat : une fougasse à la mie très moelleuse, entourée d’une véritable croûte croustillante, où chaque morceau mêle lardons fumés et olives bien salées. Servie tiède avec un filet d’huile d’olive, quelques herbes de Provence, une salade croquante, une tapenade ou un gaspacho, cette fougasse provençale se dévore en quelques minutes, avant qu’on se lance dans d’autres versions au romarin, à la feta ou aux tomates séchées.