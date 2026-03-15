Je fuyais toujours ce légume racine d’hiver que vous ignorez sûrement : ces 5 cuissons l’ont imposé au menu chaque soir

En fin d’hiver, ce légume pâle qu’on laissait toujours au rayon légumes s’est invité dans ma cuisine grâce à cinq recettes panais faciles. Depuis, il revient chaque semaine au menu, mais une préparation en particulier a tout changé.

En fin d’hiver, les soirs se ressemblent souvent : on ouvre le frigo, on ressort les mêmes pommes de terre, les mêmes carottes, et l’inspiration retombe. Pourtant, juste à côté sur l’étal, il y a ce légume racine pâle que beaucoup regardent sans jamais le mettre dans leur panier. Longtemps, il n’a jamais quitté le rayon du supermarché.

Un jour, beaucoup finissent par tenter ce candidat discret : le panais, un légume d’hiver au goût légèrement sucré, avec une note de noisette qui rappelle presque la châtaigne. Longtemps laissé de côté, il se prête pourtant à des plats simples : frites au four, velouté, chips croustillantes, purée toute douce ou morceaux rôtis caramélisés au miel. Depuis, il revient souvent à table.

Panais : le légume d’hiver doux qu’on oublie souvent au rayon légumes

Son secret, c’est ce profil très rassurant pour les papilles. Ce légume racine reste plus doux que le navet, avec un parfum sucré-noiseté qui plaît même à ceux qui boudent d’habitude les légumes. Côté assiette, il tourne autour de 75 kcal pour 100 g et apporte des fibres ainsi que du potassium, un combo intéressant quand on cherche des plats réconfortants sans trop alourdir le dîner.

Pour réussir vos recettes panais faciles, tout commence au marché. On choisit des racines à la peau lisse et à la chair bien ferme ; les plus grosses peuvent avoir un cœur un peu fibreux, parfait pour une purée ou un velouté. Une fois à la maison, le panais se garde jusqu’à deux semaines au réfrigérateur, dans le bac à légumes. Comptez 1,5 à 2 kg pour tester tranquillement les cinq préparations de base.

Cinq façons faciles de cuisiner le panais qui changent le dîner

Au four, le panais au four supporte bien les hautes températures. En bâtonnets, il devient des frites de panais : 600 g avec 2 cuillères à soupe d’huile d’olive, 1 cuillère à café de paprika, 25 minutes à 210°C en les retournant à mi-cuisson. En rondelles très fines, 180°C une quinzaine de minutes suffisent pour des chips dorées. En tronçons avec miel, huile d’olive et thym, 30 minutes à 200°C donnent des morceaux rôtis caramélisés.

En version cocooning, la purée de panais se fait en 20 minutes : 700 g de cubes cuisent dans une eau bouillante salée, puis on les écrase avec 30 g de beurre, une pincée de muscade et, si besoin, un peu de lait ou de crème. Le velouté de panais combine 500 g de panais, un oignon, environ 700 ml de bouillon, 15 à 20 minutes de cuisson puis un filet de crème pour une soupe très douce à servir avec croûtons ou graines grillées.

Adopter le panais chaque semaine : astuces et idées menu

Pour en faire un réflexe du quotidien, mieux vaut cuisiner un bon stock de panais d’un coup le week-end, puis le recycler dans la semaine. Une pré-cuisson à l’eau, suivie d’un passage au four, redonne facilement texture et couleur. Ce légume aime les fours bien chauds pour le croquant, tandis qu’une cuisson juste tendre à l’eau suffit pour purées et veloutés. Entre frites épicées, soupe, purée et rôtis au miel, il trouve vite sa place au menu d’hiver.