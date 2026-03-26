Apéro : ces bouchées feuilletées au chorizo prêtes en 15 min disparaissent dès qu’elles sortent du four

En quelques gestes, ces bouchées feuilletées au chorizo sortent du four brûlantes et disparaissent avant même d’atterrir sur les assiettes. Quels simples ingrédients font cet effet à l’apéro ?

Quand les beaux jours reviennent et que les soirées s’étirent, l’apéritif devient le moment le plus attendu de la journée. Sur la table, ces petits rouleaux dorés au chorizo attirent tous les regards. Ils sortent brûlants du four et disparaissent souvent avant même d’avoir un peu refroidi.

Leur secret tient en trois éléments du placard : une pâte feuilletée, du chorizo finement tranché et un fromage fondant. Avec une quinzaine de minutes de cuisson, on obtient des bouchées feuilletées au chorizo croustillantes et généreuses, parfaites pour remplacer chips et cacahuètes sans passer des heures en cuisine.

Les ingrédients clés pour des bouchées feuilletées au chorizo réussies

Pour une plaque, il faut un rouleau de pâte feuilletée pur beurre, environ 150 g de chorizo doux ou fort et 100 g de fromage. Fromage frais à tartiner pour une version ultra onctueuse, ou emmental et comté râpés pour un côté gratiné. Un jaune d’œuf servira à dorer les roulés.

On peut parfumer la garniture avec une cuillère de moutarde à l’ancienne et des herbes de Provence, ou saupoudrer quelques graines de sésame ou de pavot avant cuisson. Le chorizo apporte des notes fumées et épicées, le fromage adoucit le tout, la pâte bien froide assure un feuilletage léger.

Préparation express : des roulés feuilletés prêts en quelques gestes

Déroulez la pâte sur le plan de travail, étalez une fine couche de fromage ou de moutarde en laissant un bord libre, puis disposez les rondelles de chorizo bien serrées. Eventuellement, ajoutez un voile de fromage râpé. Roulez ensuite la pâte fermement pour former un boudin et placez-le dix minutes au congélateur pour le raffermir.

Coupez le rouleau en tranches régulières, déposez-les à plat sur une plaque recouverte de papier cuisson, badigeonnez de jaune d’œuf et enfournez dans un four préchauffé à 200 °C. Le choc de chaleur fait gonfler la pâte. En quinze minutes environ, les spirales deviennent bien dorées, croustillantes et incroyablement parfumées.

Variantes et accompagnements pour un apéro vraiment complet

Pour une version plus douce, le chorizo peut céder la place au jambon cru ou au bacon légèrement grillé. Les amateurs de végétarien se tournent vers des lamelles de courgettes ou de poivrons grillés, une tapenade d’olives et un fromage comme la mozzarella ou le chèvre. Les audacieux ajoutent miel, figues séchées ou confiture de tomates.

À côté, des crudités croquantes, un coulis de poivrons rouges bien frais, un yaourt citronné ou une petite salade de jeunes pousses allègent la dégustation. Un vin blanc sec, un rosé frais, un crémant ou une simple citronnade maison accompagnent parfaitement ces feuilletés encore tièdes, que les invités attrapent souvent dès qu’ils sortent du four.