Agneau de Pâques : cette cuisson au four évite la viande sèche et la rend si fondante qu'on la mange à la cuillère

Entre gigot sec et service stressant, mon agneau de Pâques a longtemps été un casse-tête. Jusqu’au jour où une cuisson lente en cocotte a tout changé.

Fin mars, quand les jours rallongent, beaucoup pensent déjà au repas de Pâques et à l’odeur du thym qui s’échappe du four. Impossible d’imaginer la fête sans un plat d’agneau qui réunit tout le monde. Entre le gigot traditionnel et les côtelettes rapides, une crainte revient pourtant : se retrouver avec une viande sèche.

Dans la tradition chrétienne, l’agneau de Pâques reste la star du dimanche, symbole de renouveau et de partage. Les sites de cuisine rappellent que le gigot est l’un des plats les plus servis ce jour-là, mais qu’il « nécessite de longues heures pour être savoureux », selon 750g. Une autre option mise sur la cocotte et une chaleur douce qui travaillent pour vous, pendant que vous profitez de vos invités. Le résultat surprend même les plus sceptiques.

Cuisson lente en cocotte : le secret d’un agneau de Pâques fondant

Avec une pièce de 2 kg, gigot ou épaule, l’idée est simple : on fait dorer la viande dans une cocotte, puis on laisse le four à 150 °C travailler près de 7 heures. À cette température, le collagène fond doucement, les fibres se détendent et la chair devient réellement effilochable. Le liquide, moitié vin blanc sec, moitié bouillon, monte seulement à mi-hauteur pour une cuisson braisée et un jus très concentré.

Autour, on dispose des carottes en tronçons, des oignons, dix gousses d’ail entières, quelques branches de thym, du laurier, éventuellement un peu de romarin. Les sucs laissés au fond de la cocotte se mêlent aux liquides et aux légumes qui confisent. Le couvercle garde une atmosphère humide et un frémissement très doux, condition pour obtenir cet agneau de Pâques fondant qui fait soudain baisser le volume des conversations.

Choisir la bonne viande et les bons aromates pour un agneau fondant

Pour ce genre de plat, mieux vaut une viande d’agneau de qualité. Les professionnels distinguent l’agneau de lait, très tendre et délicat, l’agneau de boucherie, à la chair rosée et plus goûteuse, et le broutard, à la saveur plus marquée. Les labels IGP ou AOP comme ceux de Sisteron, de l’Aveyron, du Quercy ou des prés salés garantissent un élevage soigné.

Un morceau de 2 kg nourrit aisément 6 à 8 personnes, surtout avec une belle garniture. La viande crue se garde dans la partie la plus froide du réfrigérateur, environ 2 jours pour de petites pièces et jusqu’à 4 jours pour un gros morceau, et supporte bien la congélation. Côté assaisonnement, il suffit d’huile d’olive, d’un peu de beurre, de sel fin et de poivre noir pour renforcer les parfums des herbes.

Quatre gestes faciles pour un agneau de Pâques ultra fondant

Le jour J, on sort l’agneau du frigo, on chauffe huile et beurre dans la cocotte et on le fait colorer sur les faces. On retire la viande, on verse oignons, carottes, ail, herbes, on sale et on poivre. L’agneau revient au centre, mouillé de vin blanc puis de bouillon, avant 7 heures au four à 150 °C, cocotte couverte.

À la fin, la chair doit céder à la cuillère ; on laisse reposer, on effiloche en gros morceaux. On fait réduire le jus et on sert avec pommes de terre ou asperges. Le plat se réchauffe doucement le lendemain.