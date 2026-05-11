Cette soupe népalaise aux 9 légumineuses a remplacé mes dîners : hyperprotéinée, je ne grignote plus

Envie d’une soupe 100 % végétale qui tient vraiment au corps sans plomber l’estomac ? Ce kwati aux 9 légumineuses change la donne dans la cuisine du dimanche.

Dans la cuisine, l’odeur du cumin torréfié se mêle à celle de l’ail doré, pendant que la marmite laisse échapper un bouillon épais. À chaque fois, la même scène : on verse une louche de cette soupe népalaise protéinée, on croit prendre une simple assiette de légumes, et on se retrouve calé jusqu’au soir.

Cette soupe kwati, un mélange dense de légumineuses et d’épices, est devenue le rituel du dimanche soir. On la prépare une fois, on la réchauffe toute la semaine, sans fatigue en cuisine ni fringale à 17 h. Ce qui change tout, c’est la façon d’assembler les neuf grains et de les traiter dès la veille pour qu’ils nourrissent vraiment.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Mélange de 9 légumineuses sèches, 500 g au total

✅ 2 oignons, 4 gousses d’ail, 1 c. à s. de gingembre frais

✅ 2 L d’eau, 1 c. à s. d’huile végétale, laurier, sel, poivre

✅ Cumin, curcuma, piment, asafoetida (hing), citron, coriandre fraîche

La soupe aux 9 légumineuses qui remplace un repas complet

Dans ce kwati 9 légumineuses, on réunit haricots rouges, blancs et noirs, pois chiches, pois cassés, lentilles vertes et corail, soja jaune et haricots mungo. D’ailleurs, ces graines forment un cocktail de protéines végétales complètes, de fibres solubles et insolubles et de glucides à index glycémique bas. Résultat : une soupe de légumineuses qui cale, sans lourdeur, qui tient au corps plusieurs heures et soutient aussi bien une journée de bureau qu’une séance de sport.

Pas à pas : réussir un kwati hyperprotéiné et digeste

Pour que cette soupe kwati tienne ses promesses, deux gestes comptent plus que tout. D’abord un trempage long, 12 à 24 heures, qui réhydrate les grains, élimine une partie des inhibiteurs naturels et anti-nutriments, et assure une cuisson homogène. Pourtant, un tarka, cette base aromatique sautée oignon–ail–gingembre dans l’huile, où l’on torréfie cumin et curcuma : grâce à la réaction de Maillard, les parfums se concentrent et la soupe hyperprotéinée de légumineuses prend des allures de plat de restaurant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rincer les 9 légumineuses, les couvrir d’eau froide et les laisser tremper 12 à 24 h. Technique : Faire revenir oignons, ail et gingembre dans l’huile ; ajouter cumin, curcuma, piment pour un tarka parfumé. Cuisson : Égoutter les légumineuses, couvrir avec 2 L d’eau, laurier et asafoetida (hing), puis cuire à frémissement jusqu’à tendreté. Finition : Verser le tarka dans la marmite, saler, poivrer, écraser une louche de grains, puis laisser en mijotage 15 à 20 min.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 20 min actifs 🔍 Le secret de l’expert Le mélange de neuf légumineuses apporte protéines, fibres et une satiété durable. Ajouté ensuite, le tarka aux épices garde la soupe légère mais très aromatique. ✨ Le twist gourmand : Ajouter huile de sésame, citron et graines toastées au service. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter sel précoce et gros bouillons, qui durcissent les grains et les éclatent.

Adapter le kwati à votre semaine : batch cooking, congélation, lunchbox

On prépare une marmite le week-end, puis on réchauffe la soupe jour après jour. Elle supporte bien la congélation et se transforme en bol-repas avec un peu de riz ou de pain plat, parfaite en batch cooking.