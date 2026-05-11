Cette recette au four bluffe tout le monde : ces triangles aux légumes épicés semblent tout droit sortis de la friteuse

À l’apéro, ces triangles croustillants aux légumes au four font un bruit de friture qui surprend tout le monde. En quelques gestes précis, ils sortent dorés, légers et irrésistibles.

Sur la table, silence : croûte dorée, parfum de curry, bruit sec sous la dent. « On dirait qu’ils ont été frits ! » Pourtant, ces triangles sortent tout juste du four.

Ce sont des triangles de brick aux légumes au four, avec farce de pommes de terre, carottes et petits pois relevés d’épices. Légers mais gourmands, parfaits pour un apéro où l’on se ressert.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 10 feuilles de brick, 30 g de beurre fondu ou 3 càs d’huile pour la dorure

✅ 600 g de pommes de terre, 2 carottes (≈180 g), 150 g de petits pois

✅ 1 oignon, 1 gousse d’ail, 2 càs d’huile d’olive, sel, poivre

✅ Curry, cumin, paprika, piment, citron, coriandre, 80 g de feta, yaourt, farine + eau

“Tout le monde pense qu’ils sont frits” : le twist de ces triangles aux légumes

Tout se joue dans la feuille de brick. Très fine, elle devient ultra croustillante une fois badigeonnée d’un voile de beurre ou d’huile, puis glissée à 200 °C. Repliée en triangle, elle enferme la farce comme un petit paquet serré.

À l’intérieur, pommes de terre, carottes et petits pois sont juste écrasés à la fourchette. La farce reste rustique, bien parfumée au curry, cumin, paprika et piment ; elle réconforte sans alourdir, parfaite pour une vingtaine de pièces.

Cuisson au four : comment obtenir un croustillant “comme à la friture”

Pour imiter la friture, on commence par une farce bien égouttée : pas de légumes trempés. Ensuite, badigeonnage au pinceau sur les deux faces, sans flaques. Enfin, four préchauffé et plaque brûlante qui saisit immédiatement les triangles.

On enfourne pour 15 minutes environ, en les retournant à mi-cuisson. Ils doivent ressortir bien dorés, secs au toucher et presque sonner creux avant de reposer brièvement sur grille.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cuire pommes de terre et carottes en dés dans l’eau salée, ajouter les petits pois en fin de cuisson, égoutter puis écraser grossièrement. Technique : Faire revenir oignon et ail dans l’huile d’olive, ajouter les épices, mélanger aux légumes, ajuster sel, poivre, citron, coriandre. Cuisson : Couper chaque feuille de brick en deux, déposer une cuillerée de farce, plier en triangle bien serré. Finition : Enfourner sur la plaque chaude, retourner à mi-cuisson, laisser finir de dorer puis reposer quelques minutes sur grille.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert Brick graissée, farce épaisse et four chaud : l’eau s’évapore vite, la surface sèche et caramélise. ✨ Le twist gourmand : Ajouter feta, zeste de citron et coriandre dans la farce : le fromage fond, l’acidité réveille les épices. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Garnir trop tôt ou réchauffer au micro-ondes ramollit tout ; on farcit au dernier moment et on réchauffe seulement au four.

Sauces & variantes : version feta-citron, pois chiches relevés, patate douce…

On sert ces triangles brûlants avec une sauce yaourt-citron-coriandre ou un chutney acidulé. La farce supporte mille variantes : patate douce, pois chiches écrasés, épinards bien égouttés… De quoi évoquer des samoussas ou briouates de légumes au four.