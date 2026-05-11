Apéro : ce brownie salé chèvre-saumon fondant cache un légume râpé que même vos enfants ne soupçonneront pas

À mi-chemin entre cake salé et brownie, ce carré au chèvre et au saumon promet un cœur ultra moelleux à l’apéro. Quel est le légume discret qui s’y cache ?

Moelleux comme un brownie, salé comme un cake : ce plat au chèvre et au saumon cache un légume que personne ne soupçonne

Sur la table, il ressemble à un brownie sorti du four : croûte fine, cœur serré qui brille encore, marbrures de fromage et de saumon. À la découpe, le couteau s’enfonce sans résistance, révélant une mie fondante.

En bouche, on retrouve tout ce qu’on aime dans un cake salé, mais sans sécheresse : chèvre crémeux, saumon parfumé, note citronnée. Et pourtant, un légume s’y cache ; même les enfants n’y voient que du moelleux.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 courgettes moyennes râpées (≈ 450 g)

✅ 3 œufs et 60 ml d’huile d’olive

✅ 120 g de farine + 1 sachet de levure chimique

✅ 150 g de chèvre, 120 g de saumon fumé, citron, herbes, sel, poivre

Le brownie salé qui remplace tous vos cakes à l’apéro

Ce brownie salé courgettes chèvre saumon bouscule les codes du cake classique. On travaille une pâte dense, juste assez levée pour se tenir en carrés, mais jamais sèche. Sur un buffet, il se transporte facilement, se mange tiède ou froid, et fait systématiquement parler. À la dégustation, la courgette disparaît, elle ne laisse qu’une sensation de cœur humide.

Réussir la base “brownie salé” : le mélange qui ne se travaille pas trop

Toute la différence vient de la courgette râpée. On la laisse rendre un peu d’eau, puis on l’essore sans la dessécher. Cet apport d’humidité, combiné à un appareil très peu battu, donne cette mie serrée et fondante, typique du brownie plus que du cake. Ensuite, 25 minutes de cuisson à 180 °C gardent le cœur moelleux.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Râper les courgettes, saler, laisser dégorger 10 minutes puis presser brièvement dans un torchon. Technique : Fouetter brièvement œufs, huile et citron, puis incorporer farine et levure juste jusqu’à homogénéité. Cuisson : Ajouter courgettes essorées, herbes, moitié chèvre et moitié saumon pour une pâte bien garnie. Finition : Verser dans un moule 20 × 20 cm, répartir le reste de garniture, cuire 25 minutes et laisser tiédir avant de couper.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈45 min 🔍 Le secret de l’expert La courgette apporte l’humidité, la farine structure, les œufs lient. En mélangeant peu et en cuisant juste, on obtient ce contraste croûte fine / cœur fondant irrésistible. ✨ Le twist gourmand : Parsemer un voile de parmesan et quelques noix concassées avant cuisson pour une surface crousti-fondante. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Essorer complètement les courgettes ou prolonger la cuisson : on se retrouve avec un cake sec.

Variantes, accompagnements et idées de service

On le sert en carrés à l’apéro, en parts avec une salade croquante ou dans une lunchbox. Une sauce yaourt, citron et aneth réveille le chèvre. On peut aussi remplacer le saumon par de la truite fumée, ou mêler quelques jeunes pousses d’épinards hachées.