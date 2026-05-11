Apéro : ce brownie salé chèvre-saumon fondant cache un légume râpé que même vos enfants ne soupçonneront pas
À mi-chemin entre cake salé et brownie, ce carré au chèvre et au saumon promet un cœur ultra moelleux à l’apéro. Quel est le légume discret qui s’y cache ?
Moelleux comme un brownie, salé comme un cake : ce plat au chèvre et au saumon cache un légume que personne ne soupçonne
Sur la table, il ressemble à un brownie sorti du four : croûte fine, cœur serré qui brille encore, marbrures de fromage et de saumon. À la découpe, le couteau s’enfonce sans résistance, révélant une mie fondante.
En bouche, on retrouve tout ce qu’on aime dans un cake salé, mais sans sécheresse : chèvre crémeux, saumon parfumé, note citronnée. Et pourtant, un légume s’y cache ; même les enfants n’y voient que du moelleux.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 2 courgettes moyennes râpées (≈ 450 g)
- ✅ 3 œufs et 60 ml d’huile d’olive
- ✅ 120 g de farine + 1 sachet de levure chimique
- ✅ 150 g de chèvre, 120 g de saumon fumé, citron, herbes, sel, poivre
Le brownie salé qui remplace tous vos cakes à l’apéro
Ce brownie salé courgettes chèvre saumon bouscule les codes du cake classique. On travaille une pâte dense, juste assez levée pour se tenir en carrés, mais jamais sèche. Sur un buffet, il se transporte facilement, se mange tiède ou froid, et fait systématiquement parler. À la dégustation, la courgette disparaît, elle ne laisse qu’une sensation de cœur humide.
Réussir la base “brownie salé” : le mélange qui ne se travaille pas trop
Toute la différence vient de la courgette râpée. On la laisse rendre un peu d’eau, puis on l’essore sans la dessécher. Cet apport d’humidité, combiné à un appareil très peu battu, donne cette mie serrée et fondante, typique du brownie plus que du cake. Ensuite, 25 minutes de cuisson à 180 °C gardent le cœur moelleux.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Râper les courgettes, saler, laisser dégorger 10 minutes puis presser brièvement dans un torchon.
- Technique : Fouetter brièvement œufs, huile et citron, puis incorporer farine et levure juste jusqu’à homogénéité.
- Cuisson : Ajouter courgettes essorées, herbes, moitié chèvre et moitié saumon pour une pâte bien garnie.
- Finition : Verser dans un moule 20 × 20 cm, répartir le reste de garniture, cuire 25 minutes et laisser tiédir avant de couper.
Variantes, accompagnements et idées de service
On le sert en carrés à l’apéro, en parts avec une salade croquante ou dans une lunchbox. Une sauce yaourt, citron et aneth réveille le chèvre. On peut aussi remplacer le saumon par de la truite fumée, ou mêler quelques jeunes pousses d’épinards hachées.
En bref
- 🍽 Un brownie salé au chèvre et au saumon, servi en carrés moelleux pour l'apéro, renferme un légume discret que les enfants ne repèrent pas.
- 👩🍳 La recette mise sur une pâte travaillée brièvement, une cuisson courte et un légume à peine essoré pour une texture fondante façon brownie salé.
- ✨ Entre marbrures de chèvre, éclats de saumon et mie brillante, ce carré salé réserve une surprise végétale qui change manière de penser le cake.
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