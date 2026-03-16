Fougasse provençale maison : ce geste oublié avec la pâte qui change tout et la rend enfin aussi bonne qu’en boulangerie

À l’heure des apéros d’été, ma fougasse provençale restait toujours un peu plate, loin de celle du boulanger. Jusqu’au jour où un minuscule geste sur la pâte a tout bouleversé.

Au retour des beaux jours, quand l’apéro s’invite sur la terrasse et que la cuisine sent l’huile d’olive chaude, beaucoup rêvent d’une vraie fougasse provençale. Ce pain plat typique de la cuisine provençale, strié comme une feuille, arrive sur la table entre les verres de rosé et les petites assiettes à partager.

Longtemps, la version maison reste pourtant un peu décevante : mie compacte, entailles qui se referment, dessous encore pâle. Puis un jour, en changeant un seul détail dans la pâte, certains obtiennent soudain une fougasse croustillante dehors, moelleuse dedans, qui rappelle vraiment la boulangerie. Tout se joue au moment du façonnage.

Fougasse provençale : ces incisions qu’il faut vraiment ouvrir

La forme en feuille n’est pas qu’une coquetterie. Lorsqu’on trace les découpes au couteau, le geste décisif consiste à écarter largement chaque entaille avec les doigts pour créer de vraies fenêtres dans la pâte. L’air et la chaleur circulent alors mieux, la fougasse cuit de façon régulière et la croûte prend une belle couleur dorée.

Quand les incisions restent timides, la pâte gonfle en bloc, la mie se tasse et certaines zones restent humides. En ouvrant franchement dès le façonnage, les entailles se referment beaucoup moins pendant l’attente, la mie devient plus aérée et les bords plus croustillants, surtout dans un four préchauffé à 220 °C pendant 20 à 25 minutes.

Une pâte à fougasse provençale toute simple, olives et lardons

La base reste très accessible : 500 g de farine T55 ou T65, 30 cl d’eau tiède, 1 sachet de levure boulangère sèche ou 20 g de levure fraîche, 10 g de sel et 3 cuillères à soupe d’huile d’olive. On ajoute ensuite 150 g de lardons rissolés et bien égouttés, 100 g d’olives noires, éventuellement un peu de romarin ou d’herbes de Provence.

On commence par mélanger l’eau tiède et la levure et on laisse mousser quelques minutes. Farine et sel vont dans un grand saladier, avec l’eau, la levure et l’huile d’olive. Après 10 minutes de pétrissage, la pâte lisse lève 1 h 30, puis accueille lardons et olives. Étaler en ovale, inciser, ouvrir les trous du bout des doigts, huiler légèrement, puis enfourner.

Astuces de fougasse provençale pour un résultat comme en boulangerie

Quelques réflexes complètent ce geste phare. Une eau tiède à peine chaude protège la levure, les 10 minutes de pétrissage donnent une pâte souple qui gonfle sans se tasser, et une garniture bien égouttée évite la mie détrempée. Une plaque déjà chaude ou une pierre garantissent une base croustillante, renforcée par un filet d’huile d’olive à la sortie du four.

La fougasse se garde 24 heures dans un torchon propre et retrouve son croquant après 5 minutes à 180 °C, ou même après congélation, glissée encore froide au four. Cette technique de pâte convient aussi aux variantes : version tout olives et herbes de Provence pour l’apéro provençal, fougasse mentonnaise sucrée à la fleur d’oranger ou encore fougasse au chocolat façon Benoît Molin.