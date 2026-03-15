Ce gâteau au citron sans beurre ni crème, plus fondant que celui de Cyril Lignac, cache ce fromage italien

Ce gâteau au citron sans beurre ni crème promet une texture étonnamment fondante, idéale aux premiers jours du printemps. Entre ricotta, cuisson douce et zestes parfumés, un détail change tout.

Les débuts de printemps donnent souvent envie d’un gâteau au citron tout simple, qui parfume la cuisine sans plomber la fin du repas. On pense alors aux versions classiques, moelleuses mais bien riches, où le beurre tient la vedette et où la crème vient parfois en renfort.

Ici, surprise totale : ce gâteau au citron sans beurre ni crème garde une mie fondante, presque de pâtisserie, avec une sensation en bouche beaucoup plus nette. Le secret tient dans un jeu de proportions précis et dans un ingrédient que l’on a plutôt l’habitude de mettre dans les lasagnes : la ricotta.

Un gâteau au citron qui dit adieu au beurre, sans perdre le fondant

Un gâteau au citron classique, comme celui de Cyril Lignac, repose sur 120 g de beurre, 120 g de sucre, 120 g de farine, 2 œufs et le jus de 2 citrons, le tout cuit à 180 °C pendant 20 minutes. Ici, le gras disparaît presque totalement, remplacé par la ricotta, qui apporte une humidité naturelle et une douceur lactée sans effet “lourd”.

Le cœur de la recette suit un repère simple : 250 g de ricotta, 150 g de sucre et 3 œufs, complétés par 180 g de farine. Les œufs fouettés avec le sucre apportent de l’air, la ricotta retient juste assez d’eau pour une mie ultra-fondante, et le zeste d’un citron entier bio donne un parfum net sans acidité agressive.

La base ricotta-citron : une recette facile pour un résultat pro

Pour un moule d’environ 20 cm chemisé de papier cuisson, il suffit de réunir :

250 g de ricotta (égouttée 10 minutes si elle est très humide)

150 g de sucre

3 œufs

180 g de farine

Le zeste d’1 citron bio + un trait de jus au goût

1 pincée de sel et 1/2 à 1 sachet de levure chimique

En option : 1 c. à café de vanille, sucre glace pour servir

Le four préchauffe à 170 °C. Les œufs et le sucre se fouettent 2 à 3 minutes, jusqu’à ce que le mélange pâlisse et devienne mousseux. On ajoute la ricotta et le zeste, en mélangeant brièvement, puis la farine, la levure et le sel, juste assez pour ne plus voir de traces sèches. La pâte est versée dans le moule, lissée, puis cuite environ 30 minutes : surface dorée claire, centre encore souple, pointe plantée au milieu qui ressort avec quelques miettes humides.

Variantes acidulées, texture “nuage” et astuces de conservation

La quantité de levure fait varier la personnalité du gâteau : avec 1/2 sachet, la mie reste plus dense et très fondante, avec 1 sachet elle devient plus aérienne tout en gardant un cœur tendre. La même base se décline facilement : zeste d’orange sanguine et 1 à 2 cuillères de jus pour une version plus douce et florale, 120 g de framboises surgelées roulées dans un peu de farine pour un effet marbré rose et un contraste acidulé, ou encore double zeste de citron plus un glaçage minute (80 g de sucre glace mélangé à un peu de jus) pour une intensité maximale.

Sous cloche, ce gâteau se garde 3 jours à température ambiante en restant très moelleux. Au réfrigérateur, il prend une texture plus dense, façon cheesecake léger ; il suffit alors de sortir la tranche une dizaine de minutes avant dégustation. Tiède au goûter, froid avec un coulis de fruits rouges ou une salade d’agrumes en dessert, il trouve toujours sa place sur la table. Reste à choisir : citron franc, orange sanguine ensoleillée ou framboises acidulées.