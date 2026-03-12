Pommes de terre au fond du placard : voici 20 recettes minutes qui sauvent vos soirs de galère sans courses

Frigo presque vide, sac de pommes de terre qui traîne et zéro envie de cuisiner : le scénario est familier. Ces 20 idées express promettent des repas malins, réconfortants et ultra économiques.

Un sac de pommes de terre au fond du placard, trois œufs, un oignon qui germe, un fond d’huile : beaucoup de soirs ressemblent à ça. Quand le frigo se vide et que la fatigue tombe, on cherche des recettes faciles avec des pommes de terre qui nourrissent sans stresser ni allonger la liste de courses.

Bonne nouvelle : la pomme de terre reste l’un des aliments les plus rassurants du placard, pour moins d’un euro le kilo. Riche en glucides complexes, vitamines, potassium et fibres, elle apporte environ 80 calories pour 100 g cuite à l’eau. L’idée reçue « les patates ça fait grossir » vient surtout de ce qu’on ajoute autour, alors qu’elle se garde longtemps sans frigo.

Pommes de terre : base économique et réussites sans stress

Pour ne pas rater la cuisson, quelques repères suffisent. Les pommes de terre à chair ferme comme Charlotte ou grenaille supportent mieux la vapeur, les salades et les poêlées. Celles à chair farineuse, type Bintje ou Monalisa, s’écrasent facilement pour les purées, soupes et gratins. Coupées en dés d’1,5 cm, elles cuisent en une quinzaine de minutes dans l’eau bouillante salée.

Avec un four, les pommes de terre rôties deviennent un joker du dîner. Un kilo de Bintje ou de Monalisa en quartiers réguliers, 2 à 3 cuillères d’huile, une plaque préchauffée à 200°C : 35 à 40 minutes suffisent pour un extérieur croustillant. Il faut juste rincer puis sécher les morceaux, les espacer, éviter l’eau froide après cuisson et saler généreusement dès le départ.

20 recettes faciles avec des pommes de terre, spécial placard

En version express, les idées s’enchaînent : pommes de terre vapeur au beurre et aux herbes, poêlée de dés au paprika avec un œuf au plat, soupe rapide pommes de terre et poireau ou oignon, tortilla espagnole, patatas bravas au four. Quand on veut tout cuire dans un seul récipient, on pioche dans les hash browns, les pommes de terre fondantes au bouillon, la poêlée paysanne ou le one-pot pommes de terre, saucisses et chou, avant de glisser au four un gratin rapide ou des pommes de terre farcies au micro-ondes.

Autre idée réconfortante, la soupe poireau et pomme de terre de Thibaud Villanova, alias @gastronogeek : poireaux, oignon, céleri, persil, bouillon et « les pommes de terre aussi », « Mouillez à hauteur avec un bouillon ou avec de l’eau tout bêtement », conseille-t-il, avant d’ajouter du fromage aux herbes ; « Je te garantis, c’est vraiment super bon », « ça met du baume au cœur, » et « Je vais faire de toi un chef, tu vas rien voir venir », assure Thibaud Villanova, cité par Femme Actuelle, qui suggère « quelques sommités de persil dessus si vous voulez vous la donner ».

Adapter et conserver ces recettes de pommes de terre sans prise de tête

Chaque idée se module avec ce qu’on a sous la main : un gratin fromage plus restes de légumes, un curry de pommes de terre improvisé avec une boîte de tomates, des pommes de terre rôties à l’ail et au romarin, une purée rustique à l’huile d’olive ou une salade à la moutarde.

Côté conservation, les pommes de terre cuites se gardent trois jours au réfrigérateur, la purée jusqu’à trois mois au congélateur.