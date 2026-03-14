Ce dessert minute au caramel beurre salé, sans four : 4 ingrédients du placard à tester dès ce soir

En 10 minutes et sans four, cette crème au caramel beurre salé transforme quatre ingrédients du placard en dessert de bistrot, dense et soyeux. Quel petit rituel doré viendra parfumer votre cuisine quand ces verrines patienteront au frais ?

Quand le froid traîne encore un peu au début du printemps, une cuillère plongée dans une crème dorée change tout. Le parfum du caramel au beurre salé, typique de Bretagne, envahit la cuisine, entre souvenirs de crêpes du dimanche et petits pots de bistrot que l’on savourait enfant.

Ici, pas de four ni de matériel compliqué : cette crème au caramel beurre salé sans four se prépare dans une simple casserole, avant de filer en verrines au frais. En une dizaine de minutes de cuisson, on obtient une texture entre crème dessert et flan fondant, avec seulement 4 ingrédients du placard et un peu de repos au réfrigérateur. De quoi susciter la curiosité.

Une crème dessert caramel qui fait oublier les yaourts du frigo

Cette crème dessert maison mise sur la gourmandise brute : un caramel à sec au goût profond, arrondi par le lait et le beurre demi-sel. Une fois prise, la cuillère rencontre une légère résistance puis s’enfonce dans une texture dense mais soyeuse, plus généreuse qu’un yaourt et plus réconfortante qu’une crème du commerce.

Côté organisation, elle se verse directement en verrines et passe au froid au moins deux heures pour devenir bien prise tout en restant fondante. Filmée au contact, elle se garde ensuite deux à trois jours au réfrigérateur, avec des arômes de caramel qui se fondent et gagnent encore en douceur. Pratique pour avoir un dessert prêt après un dîner simple ou pour un goûter improvisé.

Les 4 ingrédients du placard et la méthode express en 10 minutes

La base est d’une simplicité presque désarmante : du sucre, du beurre demi-sel, du lait, puis le duo jaunes d’œufs et maïzena qui sert de liant. Pour 4 à 6 verrines, il suffit de :

80 g de sucre

20 g de beurre demi-sel

30 cl de lait, idéalement entier

2 jaunes d’œufs et 20 g de maïzena

Le sucre fond à sec dans une casserole propre jusqu’à une couleur ambrée noisette, en surveillant car le caramel continue de cuire hors du feu. On ajoute le beurre, puis on déglace avec le lait préalablement chauffé jusqu’au frémissement, versé en filet en fouettant. Si le caramel se fige, un passage sur feu doux suffit pour retrouver une sauce lisse. Jaunes et maïzena, mélangés à part, sont tempérés avec une louche de caramel chaud, puis l’ensemble retourne dans la casserole. En deux à trois minutes sur feu moyen doux, en remuant sans arrêt, la crème épaissit et nappe la spatule avant d’être versée aussitôt en verrines.

Astuces et variations pour une crème toujours onctueuse

La réussite tient à quelques gestes simples : garder le lait bien chaud pour éviter les blocs de caramel, viser une couleur ambrée mais pas trop foncée pour fuir l’amertume, fouetter constamment pendant l’épaississement et retirer du feu dès que la crème a la bonne tenue pour préserver une texture veloutée. En cas de micro-grains, un passage dans une passoire fine règle la question.

Pour personnaliser cette crème dessert caramel beurre salé sans rallonger le temps, plusieurs options existent. Une pincée de fleur de sel sur le dessus renforce le contraste sucré salé. Une gousse de vanille ou un peu de sucre vanillé infusés dans le lait donnent une version très bistrot. En remplaçant une partie du lait par un espresso, on obtient un duo café caramel plus adulte. Au service, fruits poêlés (pomme, banane, poire), éclats de noisettes, amandes torréfiées ou brisures de biscuit apportent le croquant qui fait revenir la cuillère.