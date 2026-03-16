Rappel conso : ce jambon blanc vendu chez E.Leclerc, Intermarché et Monoprix peut transmettre la Listeria chez vous

Un jambon blanc de marque Aoste, présent dans les rayons de plusieurs grandes enseignes, fait l’objet d’un rappel d’urgence. Fièvre, courbatures, risques pour les plus fragiles : voici ce qu’il faut retenir avant d’ouvrir le frigo.

Dans beaucoup de cuisines, une tranche de jambon blanc complète le sandwich du midi ou les croque-monsieur du soir. Quand ces barquettes viennent des rayons d’E.Leclerc, Intermarché ou Monoprix, la confiance est souvent totale. Pourtant, une alerte sanitaire vient rappeler que même ce basique du frigo peut exposer à un risque bactérien réel.

Un rappel conso national vise en effet plusieurs références de jambon cuit de la marque Aoste et de sa déclinaison Aostinos, fabriquées par AOSTE SNC. Ces charcuteries, vendues sous vide partout en France, sont suspectées de contenir la bactérie Listeria monocytogenes. Les consommateurs détenant ces produits doivent vérifier leurs barquettes sans tarder.

Rappel conso : du jambon blanc Aoste vendu chez E.Leclerc, Intermarché et Monoprix

Selon la plateforme publique RappelConso, l’alerte concerne des lots de jambon cuit en tranches, mis en rayon entre le 27 février et le 13 mars 2026. Les produits visés sont le jambon cuit au torchon Aoste 130 g, le jambon cuit supérieur cuisiné à l’os Aoste 130 g et le jambon cuit supérieur avec couenne Aostinos VPF 130 g et 260 g.

Ces références ont été distribuées dans un large réseau d’enseignes : E.Leclerc, Intermarché, Monoprix, Franprix, Casino, Maison du Frais, Jardins du Mesnil et Coopérative U / Système U. Sur RappelConso, la fiche peut être retrouvée via les mots-clés rappel jambon blanc Aoste Listeria E.Leclerc Intermarché Monoprix. Les barquettes affichant une DLC au 25/03/2026 ou 26/03/2026 sont concernées.

🔍 Identification du lot 🏷️ Marque : Aoste ; Aostinos – Jambon cuit au torchon Aoste 130 g ; Jambon cuit supérieur cuisiné à l’os Aoste 130 g ; Jambon cuit supérieur avec couenne Aostinos VPF 130 g et 260 g 🔢 GTIN & Lots : GTIN 3449840404154, 3449865373145, 3449840404123, 3449865333460 – Lots 12043146, 12048776, 12043145, 12043259 📅 DLC / Durabilité : DLC 25/03/2026 et 26/03/2026 – Commercialisation du 27/02/2026 au 13/03/2026 🛒 Distributeurs : E.Leclerc, Intermarché, Monoprix, Franprix, Casino, Maison du Frais, Jardins du Mesnil, Coopérative U / Système U – France entière Fin de la procédure : 27/03/2026

Quels sont les risques de santé ?

La bactérie Listeria monocytogenes provoque une infection, la listériose. Après ingestion d’un aliment contaminé, les premiers signes apparaissent parfois seulement plusieurs jours, voire jusqu’à huit semaines plus tard : fièvre, maux de tête, fatigue inhabituelle, courbatures, parfois diarrhée ou nausées.

Le risque de formes graves touche surtout les femmes enceintes, les personnes âgées ou dont le système immunitaire est fragilisé. Chez ces publics, la listériose peut entraîner des complications neurologiques ou materno-fœtales.

Quelle est la marche à suivre pour le consommateur ?

Les jambons Aoste et Aostinos identifiés ne doivent plus être consommés, même s’ils paraissent normaux. La barquette peut être rapportée dans le magasin d’achat, avant le 27 mars 2026, pour obtenir un remboursement. En cas de retour impossible, détruire le produit dans un sac fermé.

Toute personne ayant consommé ces jambons et ressentant fièvre, maux de tête, courbatures ou troubles digestifs doit consulter rapidement un médecin. Un service d’information Aoste est joignable au 04 90 84 24 69.