Correspondance colorée

Matériels carton ondulé

perforatrices à motifs

colle universelle

enveloppes assorties

Matériel

- carton ondulé - papiers de couleur - perforatrices à motifs - colle universelle - enveloppes assorties

1/ Choisissez une carte double verte et les papiers de couleur correspondants pour composer les motifs découpés.2/ Utilisez une feuille de papier épais (270 g) vert foncé pour les volumes et le carton ondulé nature.

3/ Découpez les arbres, les fleurs et la barrière au scalpel ou aux ciseaux. 4/ Puis avec la colle universelle assemblez les différents éléments pour composer le paysage.