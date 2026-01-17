Carton à dessin

Matériels plaque de "carton-bois"

à 5 feuilles de papier de soie aux teintes de votre choix

papiers de soie aux couleurs assorties

vernis-colle

m de drisse marine (2 mm de diamètre)

kraft gommé

porte-étiquettes dorés ou métalliques

attaches parisiennes

coins métalliques ou dorés

clous à griffe

pinceau

cutter

règle

aiguille à tricoter

1/ Découpez 2 rectangles identiques dans le "carton-bois" aux dimensions de votre choix avec un cutter. Déchirez irrégulièrement des morceaux de papier de soie.

2/ Appliquez au pinceau le vernis-colle sur le recto et sur les bords des pièces de carton. Réalisez votre composition en superposant les pièces bord sur bord. Reconstituez ainsi des diagonales, des horizontales, des encadrés successifs ou un mélange harmonieux.

3/ Enduisez le tout de vernis colle pour unifier la surface. Collez une feuille de papier décoratif sur le verso du carton. Disposez les 2 cartons parallèlement et espacés de 1 cm. 4/ Reliez-les avec une bande de papier kraft gommé sur le recto et le verso.

5/ Perforez chaque carton sur 3 côtés (en leur milieu) avec une aiguille à tricoter à 1,5 cm du bord. Nouez-y des liens de drisse qui permettront de fermer le porte-document. 6/ Agrémentez vos réalisations de porte-étiquettes fixés grâce à des attaches parisiennes, des clous à griffes décoratifs, des coins métalliques protecteurs.