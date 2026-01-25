Oubliez l’atelier encombrant : cet établi pliant Lidl à moins de 20 € supporte 150 kg et libère enfin votre salon

Un coin de table recouvert de vis, une perceuse posée sur le canapé, un carton de meubles en kit au milieu du salon : dans beaucoup de logements, chaque session bricolage tourne vite au déménagement. Sans garage ni vrai atelier, les solutions vraiment confortables se font rares : se plier sur la table basse ou renoncer au projet.

En ce début 2026, Lidl remet de l’ordre dans ce chaos avec un établi pliant Lidl signé Parkside, proposé sous la barre symbolique des 19,99 €. Pensé pour supporter une vraie charge de travail tout en disparaissant derrière une porte, il promet de transformer un coin de salon en atelier éclair, puis de libérer l’espace en quelques secondes.

Un établi pliant Lidl qui encaisse 150 kg sans ruiner le budget

Affiché à 19,99 € dont 0,66 € d’éco-participation, cet établi multifonction vise toutes celles et ceux qui veulent un poste solide sans multiplier les dépenses. Son châssis en acier tubulaire annonce une capacité de charge de 150 kg, suffisante pour poser une planche de chêne, un meuble en cours de montage ou même un petit moteur à réparer, sans que la structure ne tremble.

Le plateau en MDF de haute qualité intègre une échelle imprimée en millimètres, centimètres et pouces, pratique pour mesurer et tracer sans sortir le mètre toutes les deux minutes. Quatre cales de serrage mobiles en plastique et de larges manivelles permettent de maintenir des pièces jusqu’à environ 235 mm de largeur et 85 mm de profondeur, tandis qu’un support d’outils garde tournevis et clés à portée de main.

Un vrai plan de travail dans un petit appartement

Monté, l’établi atteint environ 60,5 × 79 × 63 cm ; plié, il passe à 60,5 × 94,5 × 15,5 cm, soit l’épaisseur d’un placard d’une quinzaine de centimètres. Le mécanisme se manipule sans outil, pour un poids autour de 6,1 kg, ce qui permet de le déplier sur le balcon, puis de le ranger derrière une porte ou contre un mur dès que la séance est terminée.

Dans un studio, une cave étroite ou un garage déjà bien rempli, ce format sert de poste d’appoint pour beaucoup de tâches sans envahir le quotidien. On y monte des meubles en kit, on ponce une étagère, on répare un vélo ou on rempote les plantes, puis l’atelier encombrant disparaît littéralement du champ de vision.

Où trouver cet établi Lidl et bien l’utiliser au quotidien

L’établi pliant Lidl est proposé sur la boutique en ligne de l’enseigne, avec livraison à domicile. Lidl annonce un retour gratuit sous 30 jours, prolongé jusqu’à la fin janvier pour les achats de fin d’année, pratique pour tester le poste de travail dans un espace vraiment réduit sans prendre trop de risques.

Avant de valider l’achat, mieux vaut vérifier que la largeur de serrage d’environ 235 mm suffit pour les pièces travaillées le plus souvent, et installer l’établi sur un sol bien plat pour garder toute sa stabilité. Ce modèle fait surtout sens comme établi d’appoint pour bricoleur débutant ou confirmé vivant en appartement.