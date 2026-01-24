Oubliez les fauteuils encombrants : cet accessoire en cuir à 64 € chez Maisons du Monde sauve votre salon

En plein cœur de l'hiver, on rêve d'un salon cocooning, sans pour autant pousser les murs. Dans les appartements urbains, ajouter un fauteuil de plus suffit souvent à bloquer la circulation et à donner cette impression d'étouffement dès l'entrée. La question revient chaque hiver : comment gagner des assises sans transformer le séjour en parcours d'obstacles ?

Ce mois de janvier 2026, les soldes d'hiver offrent une piste intéressante du côté de Maisons du Monde. L'enseigne affiche un accessoire en cuir à 64,50 € seulement, capable d'apporter du cachet à la pièce tout en restant discret. Pas un fauteuil, ni même une chaise : un cube en cuir qui se fait oublier jusqu'au moment où l'on en a besoin.

Un salon qui respire : quand les fauteuils encombrants deviennent de trop

Dans les intérieurs actuels, chaque centimètre carré compte. Un gros fauteuil club, confortable mais massif, occupe vite tout un angle de pièce, coupe les perspectives et encombre le passage. Visuellement, ces volumes hauts et fermés créent une sorte de mur dès que l'on franchit la porte du salon, ce qui réduit aussitôt la sensation d'espace et de légèreté.

La tendance déco 2026 mise au contraire sur la fluidité : l'aménagement suit les mouvements des habitants, pas l'inverse. On préfère des pièces basses, nomades, que l'on déplace au gré des soirées plutôt qu'un fauteuil figé. Un salon aéré, où l'on circule sans se cogner dans un accoudoir, donne tout de suite une impression de modernité et de bien-être.

Le pouf en cuir DURBAN, la pépite Maisons du Monde à 64,50 €

Dans cette logique, le pouf en cuir de buffle camel tressé DURBAN coche beaucoup de cases. Proposé à l'origine à 129 €, il passe en soldes d'hiver à 64,50 €, soit une réduction de 50 %. Pour du cuir de buffle véritable, c'est un tarif rare. Avec ses dimensions compactes de 52 cm sur 52 pour 30 cm de hauteur, il offre une assise généreuse sans envahir le sol. Son garnissage recyclé lui vaut d'intégrer la sélection responsable "Good is beautiful" de l'enseigne.

Sa forme carrée coiffée d'un tressage lui permet de jouer les couteaux suisses du salon. Un soir, il sert d'assise d'appoint pour un invité, le lendemain de repose-pieds devant le canapé, et avec un joli plateau posé dessus, il se transforme en petite table basse. Son coloris camel réchauffe l'ambiance et s'accorde aussi bien avec un tapis berbère moelleux qu'avec une table basse en bois brut, pour un esprit bohème chic ou industriel.

Alléger le salon sans renoncer aux assises grâce à ce pouf en cuir

Posé au ras du sol, ce pouf libère complètement la ligne d'horizon : le regard glisse par-dessus pour embrasser toute la pièce. Quand il n'est pas utilisé, il se glisse facilement sous une table basse ou dans un angle, ce qui dégage le passage. La surface d'assise reste large et confortable, grâce au tressage qui apporte soutien et tenue, même lors de longues soirées télé.

Dans un petit salon urbain, on peut le placer face au canapé pour structurer le coin détente, puis le pousser contre un mur dès que l'on a besoin de place. Dans un studio, deux modèles côte à côte composent un coin lecture ou apéritif modulable. Pour une famille, c'est aussi une assise basse idéale pour les enfants, tout en offrant aux adultes une belle pièce en cuir qui donne du caractère à la déco sans l'alourdir.