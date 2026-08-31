Parents des années 70 : ce qu’ils n’ont jamais appris à l’école bloque encore leur façon de dire je t’aime

Entre plein d’essence offert en silence et disputes évitées, la génération 70 a grandi sans vrais mots pour dire ce qu’elle ressent. Leur façon d’aimer, forgée à l’école et au fil du temps, bouscule aujourd’hui les attentes de leurs enfants adultes.

Un plein d’essence fait sans qu’on le demande, la voiture lavée, un plat posé sur la table pile le soir où vous rentrez vidée, un volet qui cesse mystérieusement de grincer. Beaucoup de parents qui ont grandi dans les années 1970 aiment comme ça. Ils voient, ils réparent, ils agissent. Mettre des mots sur ce qu’ils ressentent leur a rarement été appris.

Ce décalage vient en partie de l’école qu’ils ont connue. Les programmes d’éducation émotionnelle structurée, aujourd’hui présents dans de nombreuses classes, n’existaient pas. L’organisation CASEL, qui a popularisé le social-emotional learning, n’a été créée qu’en 1994, et l’idée s’est diffusée au grand public au milieu des années 1990. Beaucoup étaient déjà adultes. Leurs enfants, eux, ont grandi avec des exercices pour nommer et partager leurs émotions.

Génération 70 : une enfance sans cours d’émotions

Les personnes qui étaient enfants dans les années 1970, aujourd’hui quinquagénaires ou sexagénaires, ont surtout appris à bien se tenir, travailler, obéir. On leur demandait rarement comment elles se sentaient, encore moins de différencier agacement, honte, lassitude ou inquiétude. Le lexique émotionnel se limitait souvent à « ça va » ou « ça ne va pas », parfois agrémenté d’un « ne fais pas d’histoires ».

La psychologue Melanie Greenberg parle de « granularité émotionnelle » : la capacité à distinguer finement ses ressentis. Elle résume le problème ainsi : quand quelqu’un ne sait classer ce qu’il vit qu’en « se sentir au top » ou « se sentir vraiment mal », il a beaucoup moins d’options pour y répondre. Cette génération a donc compensé ailleurs, en développant un autre vocabulaire, fait de tâches, de solutions concrètes, de choses à faire.

Quand ils agissent au lieu de parler : leur façon de dire « je t’aime »

Face à un enfant ou un proche en galère, leur réflexe va rarement être « parle-moi de ce que tu ressens ». Ils vont remplir le frigo, réparer l’ordinateur, proposer de venir garder les petits, envoyer un virement pour un imprévu. Dans la grille popularisée par Gary Chapman, ces gestes ressemblent au langage de l’amour par les « services rendus » : aider, porter, alléger.

Le frottement naît quand les générations suivantes attendent des phrases, pas seulement des actes. Une fille adulte peut espérer entendre « je suis fière de toi » et ne voir qu’un contrôle technique payé, un meuble monté, un SMS « tu as besoin de quelque chose ? ». Pourtant, le message émotionnel est là. Il circule juste dans un autre canal, un dialecte appris à une époque où parler de soi paraissait risqué ou inutile.

Avec l’âge, moins de disputes, mais aussi plus d’évitement

Au moment où cette génération 70 vieillit, la recherche décrit un « paradoxe du vieillissement ». Une étude menée en 2005 auprès de 666 adultes suivis pendant huit jours a montré que les plus âgés rapportaient moins de tensions, moins de détresse quotidienne et se disputaient moins souvent. Ils choisissaient aussi plus fréquemment de ne pas réagir lorsqu’un désaccord apparaissait.

Un travail publié en 2009, portant sur plus de 1 000 adultes, a observé que, les jours où un conflit était évité plutôt que frontal, les personnes plus âgées voyaient leurs émotions négatives moins grimper que les plus jeunes. Quand la dispute éclatait vraiment, leurs réactions redevenaient comparables. Cette stratégie rejoint la théorie de la sélectivité socio-émotionnelle : avec le temps perçu comme plus court, on privilégie les liens qui comptent et on laisse filer ce qui semble secondaire, quitte à contourner certaines conversations difficiles plutôt qu’à les affronter de front.