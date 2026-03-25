Peinture de salle de bain : cette étape oubliée qui empêche la peinture de cloquer sous la vapeur en quelques mois

Dans de nombreuses salles de bain, la peinture cloque en moins de 18 mois sous l'effet de la vapeur. Avant de rouvrir un pot, un détail technique change tout.

Refaire sa peinture de salle de bain au printemps donne l’impression de repartir de zéro. Les murs brillent, le plafond semble neuf, tout paraît réglé en un week-end. Puis, quelques mois ou un an plus tard, les cloques apparaissent, la peinture pèle surtout autour de la douche et au-dessus de la baignoire. Ce n’est pas un manque de soin, mais un problème de préparation.

Dans une pièce où l’air dépasse souvent les 80 % d’humidité après chaque douche, une peinture classique de salon ou de chambre ne tient tout simplement pas. La vapeur s’infiltre derrière le film, le fait gonfler et décrocher, parfois en seulement 6 à 18 mois. Tout se joue bien avant la première couche de couleur.

Pourquoi la vapeur fait cloquer une peinture de salle de bain en quelques mois

Une acrylique standard reste poreuse face à la condensation. Les gouttelettes traversent le film et s’accumulent entre la peinture et le plâtre, jusqu’à séparer les deux. Le plafond, où l’air chaud monte, et le mur directement face à la douche, continuellement arrosé, sont les premiers sacrifiés : bulles, cloques, pellicule qui se détache par plaques.

Lorsque la peinture ne mentionne pas la norme NF EN 13300, classe 1 en résistance à l’humidité et au lessivage, elle n’est pas conçue pour cet environnement. Dans une salle de bain où l’atmosphère dépasse régulièrement les 80 % d’humidité, ce manque de protection finit presque toujours en chantier à reprendre.

Préparer les murs : primaire anti-humidité et VMC avant la couleur

Avant même de choisir la teinte, il faut rendre le support étanche. Nettoyer à fond murs et plafond, supprimer les cloques, reboucher, lisser, puis appliquer un primaire d’accrochage anti-humidité. Cette sous-couche sature les pores du plâtre et bloque les remontées capillaires ; sans elle, même une bonne peinture spéciale salle de bain finit par se décoller.

L’air doit aussi être maîtrisé. Une VMC en bon état, avec un débit d’au moins 30 m³/h, permet de faire chuter l’humidité résiduelle sous les 65 %. Sans cette extraction continue, la vapeur stagne, attaque les zones critiques et fragilise le revêtement, quelle que soit sa qualité.

Choisir et appliquer la bonne peinture pour résister à la vapeur

Sur ce fond bien préparé, on applique une glycéro ou une acrylique « pièces humides » affichant clairement la norme NF EN 13300, classe 1. Ces formules créent un film imperméable et fongicide. La méthode reste capitale : deux couches croisées, avec 24 heures de séchage complet entre chacune, sans douche chaude pendant ce délai. Suivi à la lettre, ce protocole offre un revêtement qui tient entre 3 et 5 ans sans cloques ni moisissures.

Une fois cette base technique sécurisée, la question des couleurs peut enfin se poser sereinement. « Les palettes de couleurs pour la salle de bain continuent d’évoluer vers plus de chaleur, de profondeur et une connexion plus forte avec la nature. Les gens s’éloignent déjà des blancs crus et des gris froids, et ce mouvement va seulement s’accentuer », explique la décoratrice d’intérieur Laura Hammett, citée par Homes et Gardens. Pour un rendu à la fois actuel et durable, Ami McKay note que « c’est à la fois raffiné et intemporel, et je pense que nous en verrons beaucoup plus en 2026. J’encourage à considérer le microciment non pas comme une simple finition, mais comme une toile qui embrasse les courbes, les textures et raconte des histoires », a indiqué Ami McKay, citée par Maison et Travaux.