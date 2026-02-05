Petite pièce sombre ? Ce miroir JYSK à 23,50 € la fait paraître plus grande en 1 geste, avant la fin de la promo

Entre murs étroits et lumière insuffisante, j’ai misé sur un miroir JYSK pour changer l’ambiance de mon salon. Ce modèle NORDBORG au style scandinave a transformé l’espace bien au‑delà de ce que j’imaginais.

Quand une pièce paraît étroite et sombre, on pense tout de suite à de gros travaux. Pourtant, un simple miroir bien choisi peut changer la perception de l’espace, surtout en plein hiver où l’on vit davantage à l’intérieur. Les enseignes inspirées du style scandinave, comme JYSK, misent justement sur ces accessoires pour transformer un intérieur sans toucher aux cloisons.

Dans cette logique, un modèle s’est imposé comme un vrai coup de pouce pour agrandir visuellement une pièce : le miroir NORDBORG, alliance de design épuré, belle surface réfléchissante et petit prix en promotion. Le genre de trouvaille qui donne envie de repenser ses murs blancs.

Le miroir NORDBORG de JYSK, la bonne taille pour agrandir sans encombrer

Dès qu’on le voit, le NORDBORG se distingue par son cadre blanc et son look très nordique. Son design scandinave minimaliste s’intègre facilement dans une entrée, un salon ou une chambre. Avec ses dimensions de 70×90 cm pour 3 cm d’épaisseur, il capte un maximum de lumière naturelle et la redistribue dans la pièce, tout en laissant du vide autour pour ne pas surcharger le mur.

Cette surface généreuse crée une véritable illusion de profondeur. Le miroir semble « percer » le mur, ce qui donne l’impression que la pièce se prolonge au-delà. Placé près d’une fenêtre ou au-dessus d’un meuble bas, il rend l’espace plus aéré et plus lumineux, comme si l’on gagnait quelques mètres carrés sans aucun travaux.

Un miroir design, responsable et en promo à 23,50 € chez JYSK

Côté fabrication, le NORDBORG combine MDF et bois d’eucalyptus massif, protégés par un vernis soigné. Le verre véritable offre un reflet net, sans déformation, ce qui est important pour un grand miroir du quotidien. Le produit est certifié FSC® 100 %, ce qui garantit un bois issu de forêts gérées de manière responsable. Les clients valident : la note atteint 4,8 sur 5, basée sur plus de 270 avis.

La bonne surprise vient aussi du prix. Ce miroir est passé de 59,99 € à 23,50 €, soit 61 % de réduction, une offre valable jusqu’au 14 février 2026 selon les stocks. JYSK propose le « Click & Collect » : on réserve en ligne et on récupère en magasin, avec une garantie de prix de 30 jours et des retours sans limite de temps, de quoi acheter sans stress.

Comment NORDBORG s’inscrit dans les tendances déco JYSK 2026

Pour le printemps-été 2026, JYSK a défini deux grandes lignes déco, Raw Beauty et Renewing. « Nous voulons inspirer nos clients avec une large gamme de produits adaptés aux besoins de différentes générations. Cette saison, nous travaillons autour de deux nouvelles directions : Raw Beauty et Renewing. Elles racontent comment renouveler et transformer son intérieur en puisant dans les éléments de la terre, de la mer et du ciel », explique Rikke Blæsild, Range & Design Manager chez JYSK, citée par MyNewsDesk. Raw Beauty met en avant la nature : « Ce thème met en lumière la beauté cachée de la terre. Il s’agit de respecter la puissance de la nature et d’intégrer sa simplicité et son authenticité dans nos intérieurs », poursuit Rikke Blæsild.

Renewing, elle, joue les classiques revisités, avec des couleurs fraîches comme le vert pomme ou le violet poudré. On y retrouve par exemple le miroir BYNKEL au cadre violet. « Renewing revisite les classiques et introduit des couleurs inédites et des formes organiques et ludiques qui traversent les saisons », précise Rikke Blæsild. Le NORDBORG, plus sobre, reste le choix idéal pour agrandir visuellement une pièce tout en restant dans une base neutre, que l’on peut ensuite réveiller avec ces touches colorées tendance.