Petite salle de bain : ce porte-serviettes en bambou à 23 € chez Alinéa règle enfin ce problème que tout le monde subit

Dans les petits appartements d’hiver, la salle de bain se remplit vite : peignoirs humides, serviettes de toute la famille, linge d’appoint… Les dossiers de chaise se transforment en valet, le radiateur déborde, le dos de porte croule. On rêve d’un espace rangé sans devoir refaire toute la pièce ni percer le carrelage.

Pourtant, une simple idée d’ameublement peut libérer de précieux centimètres : un porte-serviettes en bambou pour petite salle de bain, pensé pour accueillir plusieurs draps de bain sans envahir le sol. Un modèle en particulier, triple et sur pied, vendu chez Alinéa à un prix très doux, attire l’attention. Le détail change tout.

Petite salle de bain : comment gagner enfin de la place pour les serviettes

Dans quelques mètres carrés, chaque support compte. Quand les serviettes s’entassent sur le sèche-serviettes, qu’une prend la place de l’autre et reste humide toute la journée, l’ambiance cosy tourne vite à la corvée. Accrocher partout n’est pas une solution durable, surtout si l’on est locataire ou que les murs sont déjà bien chargés.

Un support dédié, stable et compact, devient alors presque indispensable. L’intérêt d’un modèle sur pied tient au fait qu’il se pose simplement au sol, sans vis ni chevilles, et se glisse dans le moindre renfoncement. Avec trois barres superposées, chacune à une hauteur différente, on multiplie la surface de séchage sans élargir la salle de bain.

Le porte-serviettes en bambou ELLINE, l’allié compact des mini salles de bain

C’est exactement ce que propose le porte-serviettes triple en bambou ELLINE. Ses dimensions de 55 cm de long, 24 cm de large et 82 cm de haut lui permettent de se glisser entre un meuble vasque et une douche, au bout d’une baignoire ou le long d’un mur étroit. Avec seulement 2,25 kg, on le déplace sans effort au gré des besoins. Il offre trois usages bien distincts :

aligner jusqu’à trois serviettes de bain sans les superposer ;

réserver une barre aux enfants ou aux invités ;

faire sécher peignoirs, tapis de bain ou linge léger.

Son bambou certifié FSC apporte une touche chaleureuse et naturelle à la salle de bain, tout en garantissant une matière issue de forêts gérées durablement et sans substances dangereuses. Ce coloris clair s’accorde aussi bien avec une déco blanche très épurée qu’avec des ambiances plus végétales, où paniers en fibres et bois clair structurent l’espace.

Un bon plan Alinéa à 23,20 € pour une salle de bain plus pratique

Autre argument qui fait mouche en pleine période d’après-fêtes : le prix. Jusqu’au 6 janvier 2026, selon les stocks disponibles, le porte-serviettes triple ELLINE est affiché à 23,20 € au lieu de 29 €, soit une réduction immédiate de près de 6 €. La remise se fait automatiquement, en magasin comme en ligne, sans code à saisir.

Ce petit investissement de 23,20 € permet d’acquérir un accessoire à la fois utile, esthétique et durable, capable de suivre facilement un changement de déco ou de logement. En choisissant ce porte-serviettes en bambou pour petite salle de bain, les serviettes trouvent enfin leur place, le confort quotidien s’améliore et la pièce respire mieux, sans travaux ni compromis.