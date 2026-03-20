Petite salle de bain : cette astuce à 4,99 € chez Lidl fait enfin disparaître le panier à linge sans travaux

Dans les mini salles de bain, le panier de linge au sol vire au casse‑tête. Lidl mise sur un sac à linge pour porte à moins de 5 € qui promet de tout changer.

Dans beaucoup d’appartements, la salle de bain tient presque dans un mouchoir de poche. Au milieu, le panier de linge sale posé au sol bloque le passage, cogne dans la porte et oblige à le déplacer pour ouvrir un tiroir. Le matin, quand tout le monde se prépare, ce gros bac devient un vrai point de tension.

Beaucoup rêvent d’une petite salle de bain épurée où le sol reste dégagé, sans pour autant lancer de travaux ni acheter un gros meuble de rangement. Les locataires refusent de percer les murs, les propriétaires comptent chaque euro. L’enseigne Lidl s’est glissée dans ce quotidien serré avec une idée toute simple : un sac à linge qui s’accroche derrière la porte et fait disparaître le bazar.

Dans une petite salle de bain, le panier au sol gâche tout l’espace

Dans une salle d’eau étriquée, le bac posé au sol grignote chaque centimètre où l’on devrait poser les pieds. Il empêche parfois d’ouvrir complètement la machine à laver ou un tiroir de meuble, coupe l’accès à la douche et donne l’impression d’un chaos permanent. Pour respirer, les décorateurs misent sur le rangement vertical : murs, côtés de meubles et surtout dos de porte deviennent des zones utiles. Une fois le sol libéré, la circulation se fluidifie et la pièce paraît tout de suite plus grande aux yeux.

Le sac à linge Lidl pour porte, une solution gain de place à 4,99 €

Pour répondre à cette gêne, la gamme Livarno Home propose un sac à linge Lidl pour porte fabriqué avec des matériaux recyclés. Deux crochets en métal se posent sur le haut d’une porte standard d’environ 1,8 cm d’épaisseur, aucun outil n’est nécessaire. Le sac, décliné dans un vert chaleureux, engloutit le linge sale tout en offrant deux poches frontales pour chaussettes ou sous‑vêtements. Au fond, une ouverture zippée permet de vider le sac d’un geste directement dans le tambour de la machine.

Sous la référence 100386579001, ce sac distribué par OWIM GmbH et Co. KG est affiché à 4,99 €, dont 0,05 € d’éco‑participation. La livraison est possible et vous disposez de 30 jours de retour gratuits, ce qui laisse le temps de vérifier qu’il s’adapte bien à la porte. Ce tarif reste bien inférieur à celui d’un meuble de salle de bain ou d’un tabouret‑panier design. L’enseigne enchaîne d’ailleurs les produits à petit prix, du linge de maison aux soins : comme le souligne MCETV, « Cette crème de chez LIDL rivalise avec l’icône des soins de la peau ».

Installation minute et salle de bain apaisée

L’installation prend quelques secondes. On pose les crochets sur le haut de la porte, on suspend le sac et c’est tout. Pas de trou, pas de vis.

Seule précaution, ce système convient mal aux portes à galandage ou trop épaisses. Une fois le sol dégagé, la pièce semble plus calme. Pour moderniser la douche sans plombier, Lidl propose aussi un pommeau de douche LED Lidl à 8,99 €, qui change de couleur selon la température de l’eau.