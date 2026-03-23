Plantes qui envahissent votre salon : cette paire déco à moins de 20 € chez B&M change tout, mais dépêchez-vous

Entre pots au sol et meubles surchargés, ma jungle d'intérieur tournait au chaos. Jusqu'à ce que je croise chez B&M un duo de supports à moins de 20 €, capable de tout changer.

Les plantes d’intérieur s’invitent partout, du salon à la chambre, jusqu’à transformer certains appartements en vraie jungle urbaine. Le revers de la médaille arrive vite : des pots au sol, des bacs sur les meubles, une impression de fouillis alors que l’objectif était justement de créer un coin apaisant.

Face à ce casse-tête, beaucoup cherchent un support pour plantes qui soit à la fois décoratif, pratique et abordable. C’est en flânant dans les rayons déco de B&M qu’un lot de deux cache-pots en métal sur pied, affiché à moins de 20 €, a récemment retenu toutes les attentions. Le genre de trouvaille qui change vraiment un salon.

Quand les plantes d’intérieur finissent par encombrer le salon

Posés à même le sol, les bacs ont tendance à tasser l’espace et à compliquer le ménage. Une fois installés sur les meubles, ils grignotent vite toute la surface disponible, au détriment des livres, lampes et autres objets du quotidien. L’accumulation de végétaux, pourtant agréable au départ, peut alors donner une sensation de désordre permanent.

Éviter d’acheter un nouveau meuble pour gagner de la hauteur devient vite un objectif. L’idée, pour beaucoup d’urbains, consiste plutôt à trouver un duo de supports capables de porter plusieurs plantes sans étouffer la pièce. C’est exactement la promesse de ce lot de cache-pots en métal sur pied repéré chez B&M.

Deux cache-pots en métal sur pied à 19,99 € pour structurer la jungle urbaine

Le produit se présente comme un set de deux cache-pots ronds en métal, chacun posé sur un piètement fin qui allège visuellement le coin où il est installé. L’utilisation du métal apporte une touche très contemporaine, tandis que la silhouette volontairement épurée permet de l’intégrer aussi bien dans un intérieur bohème que dans un salon plus moderne. Le résultat reste sobre, mais clairement chic.

Côté dimensions, le grand modèle affiche 24,5 x 24,5 x 62,5 cm, le plus petit 22 x 22 x 50,5 cm. Cette différence de hauteur crée immédiatement un jeu de volumes intéressant, idéal pour composer un coin de verdure bien structuré plutôt qu’une simple ligne de pots alignés. Placés près d’une fenêtre ou d’un canapé, les deux niveaux donnent de la profondeur au regard.

Un bon plan déco à moins de 20 € chez B&M, à condition d’être rapide

Affiché à seulement 19,99 € le duo, ce support pour plantes se distingue par une qualité jugée très solide pour ce niveau de prix. Le métal donne une impression de robustesse rassurante, tout en restant facile à entretenir avec un simple coup de chiffon. Pour ceux qui ont l’habitude des tarifs élevés dans les grandes enseignes de décoration, l’écart se fait sentir.

Cet ensemble à 19,99 € est proposé dans les magasins B&M participants, avec une disponibilité qui dépend des stocks de chaque point de vente. Mieux vaut donc vérifier rapidement en magasin ou via les supports habituels avant de se décider, car ce type de bon plan déco, capable de donner de la hauteur aux plantes sans exploser le budget, ne reste rarement très longtemps en rayon.