Quand le salon devient glacé, ce tapis tout doux à 12 € chez GiFi change tout sans même monter le chauffage

Quand le carrelage du salon devient glacé, même avec des chaussettes épaisses, le confort disparaît vite. Avant de monter le chauffage, un accessoire simple peut déjà tout changer : un tapis très moelleux posé devant le canapé. Sous les pieds, la différence se sent aussitôt.

Les enseignes déco à petit prix comme GiFi misent justement sur ce type d’accessoire, avec des modèles tout doux pensés pour le salon. Entre nouveautés et rayons soldés, on trouve des tapis en fausse fourrure, du petit format à moins de 10 € jusqu’à un tapis salon tout doux autour de 12 €.

Un tapis salon tout doux GiFi pour affronter le froid

Posé devant le canapé ou sous une petite table basse, le tapis bien épais change la façon de vivre la pièce. Marcher pieds nus ou en chaussons sur une surface duveteuse au lieu d’un carrelage dur donne une impression de chaleur très nette. Le salon gagne d’un coup une zone vraiment accueillante.

Fin 2025, les motifs façon imitation peau de bête ont fait un retour remarqué dans la déco, en version 100 % synthétique. Chez GiFi, on croise des imprimés léopard, vache ou zèbre, mais aussi des tapis en fausse fourrure unie. Les petits formats 70x50 cm peuvent tomber à 2,43 € ou 3,18 € en promotion, avec un prix habituel souvent sous les 10 €.

Prix mini, formats variés : zoom sur le tapis tout doux à 12 € chez GiFi

Dans la même gamme, le modèle autour de 12 € offre une surface plus généreuse, pensée pour le coin canapé. Il couvre mieux l’espace devant le sofa qu’un petit 70x50 cm, tout en restant dans l’idée d’une petite dépense plaisir. Ce format convient bien aux salons de taille classique.

Une fois installé, ce tapis salon tout doux change aussi le regard sur la pièce. Quand on n’a pas choisi son carrelage ou son parquet, il masque une couleur qui déplaît et ajoute de la texture. Avec quelques coussins et un plaid coordonné, il crée une zone cocooning où regarder une série, jouer au sol ou simplement se reposer.

Bien choisir son tapis salon GiFi pour un cocon chaud tout l’hiver

Pour choisir le bon modèle chez GiFi, mieux vaut commencer par regarder son salon avec un mètre à la main. Un studio n’a pas les mêmes besoins qu’un grand séjour, et la taille du tapis change vraiment la perception de l’espace. Quelques repères simples aident à viser juste avant de passer en caisse.

taille suffisante pour couvrir l’espace devant le canapé sans bloquer les passages ;

matière douce type fausse fourrure ou poil souple, agréable sous les pieds ;

ou poil souple, agréable sous les pieds ; style uni ou animalier à accorder avec le canapé, les rideaux et les coussins ;

entretien facile à l’aspirateur, avec un nettoyage ponctuel des taches.

GiFi propose des articles pour la maison dans un esprit résumé par la promesse "tout pour la maison à prix malin", rappelait le site Peaches. Les tapis tout doux suivent cette idée, avec des petits formats à moins de 10 € pour ponctuer la déco et ce tapis autour de 12 € pour créer un cocon devant le canapé. Ce type de modèle apporte du confort en hiver sans faire exploser le budget.