Ras-le-bol de vos boîtes en plastique orangées ? Avant de les jeter, essayez cette astuce avec 2 ingrédients sans frotter

Vos boîtes en plastique ressortent propres mais orange après chaque plat en sauce ? Cette astuce fondée sur la chimie promet de les sauver sans effort.

Vous ouvrez le lave-vaisselle, tout brille… sauf cette boîte en plastique, propre mais recouverte d’un voile orange. Impossible d’oublier la dernière bolognaise ou soupe de potimarron. Au fil des repas, les boîtes se colorent, semblent sales même lavées, finissent reléguées au fond du placard, ou pire, à la poubelle alors qu’elles sont encore utilisables.

Beaucoup pensent qu’un cycle très chaud de lave-vaisselle ou un rinçage à l’eau bouillante suffisent. Ce réflexe paraît évident, pourtant il fixe la couleur au cœur du plastique et alimente le ras-le-bol des boîtes en plastique orangées. Derrière ce casse-tête, il existe en réalité une simple astuce scientifique avec deux ingrédients du quotidien, sans frotter jusqu’à épuisement.

Pourquoi la sauce tomate tache autant vos boîtes en plastique

Le principal coupable se nomme lycopène. Ce pigment rouge, présent dans la tomate ou le poivron, est liposoluble : il se dissout dans le gras, pas dans l’eau, un peu comme l’huile qui flotte sur le vinaigre. Or les parois des boîtes en polypropylène se comportent comme une matière grasse, auxquelles les pigments s’accrochent avec une vraie affinité.

Autre détail invisible à l’œil nu : ce plastique est légèrement poreux. Quand on verse une sauce brûlante, que l’on réchauffe au micro-ondes ou que l’on enchaîne avec un programme très chaud, les micro-pores s’ouvrent, laissent entrer le pigment, puis se referment au refroidissement. La tache semble alors incrustée à vie, malgré un nettoyage appliqué.

L’astuce miracle sans frotter : huile végétale et liquide vaisselle

Pour inverser le phénomène, il suffit d’utiliser un gras qui attire plus le lycopène que le plastique : une huile végétale neutre, type tournesol ou colza. Sur une boîte propre et sèche, on verse une cuillère à soupe d’huile, puis on masse doucement les parois orangées. L’huile va littéralement dissoudre les pigments rouges incrustés. Voici les gestes à suivre :

Verser l’huile dans la boîte sèche et couvrir les zones tachées.

Laisser agir quelques minutes, puis ajouter du liquide vaisselle concentré.

Remplir à moitié d’eau chaude, fermer et secouer vivement.

Le mélange d’huile et de savon accroche les pigments et la paroi se clarifie en quelques secondes, sans frotter ni sortir l’éponge abrasive. Une variante consiste à ajouter un essuie-tout dans la boîte avant de la secouer « pendant une minute », précise La rédaction de Parole de mamans, le gras venant alors « dissoudre » ce que l’eau ne décolle pas.

Les bons réflexes pour éviter que les boîtes ne redeviennent orange

Pour limiter le retour des taches, mieux vaut corriger ce geste « logique ». Laisser d’abord les plats en sauce refroidir jusqu’à tiédissement avant de les transvaser. Éviter ensuite de réchauffer les sauces rouges au micro-ondes dans le plastique : un plat en céramique ou des boîtes en verre supportent bien mieux la chaleur.

Autres bons réflexes : ne pas verser de sauce bouillante directement dans la boîte, proscrire les éponges griffantes qui creusent des micro-rayures, et réserver le plastique aux aliments pâles. Pour les contenants déjà très tachés ou odorants, un gommage au bicarbonate, un bain de vinaigre blanc puis quelques heures au soleil aident à retrouver des boîtes plus nettes, sans rachat inutile.