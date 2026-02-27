Salle de bain qui sent l’œuf pourri : ce réservoir caché sous votre lavabo est le vrai coupable, ne versez plus de javel

Votre salle de bain sent l’égout malgré un lavabo impeccable et des litres de javel ? Sous la vasque, un petit réservoir oublié concentre peut-être l’essentiel du problème.

Une odeur d’œuf pourri vous saute au nez dès que vous ouvrez la porte de la salle de bain, alors que le lavabo brille et que vous avez déjà versé de la javel dans la bonde. Fenêtres fermées pour garder la chaleur, parfum d’agrume dans l’air… rien n’y fait, cette senteur d’égout revient dès que l’eau coule.

Dans bien des logements, le responsable ne se trouve pas dans les égouts lointains mais juste sous le meuble : un petit réservoir caché qui garde l’eau et les déchets. Ce petit volume oublié concentre souvent l’essentiel du problème.

Ce que cache le siphon de lavabo sous votre meuble

Sous la vasque se trouve le siphon de lavabo, en forme de S ou de bouteille. Sa partie renflée, le culot de siphon, reste remplie d’eau pour créer une garde d’eau qui bloque les gaz des canalisations. Quand cette barrière fonctionne, les gaz chargés d’hydrogène sulfuré, responsables de l’odeur d’œuf pourri, ne remontent pas dans la pièce.

Au fil des mois, ce culot agit aussi comme un piège gravitaire : cheveux, résidus de savon, dentifrice, graisses et calcaire tombent au fond et s’y entassent. Le mélange se décompose, fermente et se transforme en véritable usine à mauvaises odeurs. Les déboucheurs liquides et la javel ne font bien souvent que traverser ce dépôt sans le décrocher vraiment.

Dévisser le culot à la main : un geste simple pour chasser les mauvaises odeurs

L’idée de « toucher à la plomberie » impressionne beaucoup de monde, alors que cette opération reste très simple. Videz le meuble, placez une bassine ou un seau sous le siphon, gardez une serpillière à portée. Le culot, souvent strié, se dévisse normalement à la main en tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Si cela bloque, utilisez une pince multiprise en intercalant un chiffon pour ne pas marquer le plastique, puis terminez à la main.

Une fois le culot retiré, un bouchon peu ragoûtant apparaît souvent : amas de cheveux, pâte de savon, morceaux de nourriture ou dépôts de calcaire. Videz tout dans la poubelle, jamais dans le lavabo. Retirez les restes collés dans la partie restée en place avec les doigts ou un petit fil de fer. Préparez ensuite 1 litre d’eau chaude avec 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude et frottez l’intérieur du culot avec une brosse à dents usagée : le bicarbonate nettoie et désodorise en profondeur.

Bien remonter le siphon et éviter le retour des odeurs

Avant de revisser, inspectez le joint torique en caoutchouc, noir ou transparent. Il ne doit pas être sec ni craquelé ; au moindre doute, remplacez-le par un modèle standard de 32 ou 40 mm, vendu quelques centimes en magasin de bricolage. Replacez le joint bien propre, présentez le culot bien droit puis revissez à la main : le vissage doit rester fluide. Ouvrez le robinet, vérifiez avec le doigt qu’aucune goutte ne s’échappe, et vous verrez souvent l’eau s’évacuer plus vite, sans odeur. Pour garder ce résultat, nettoyez le siphon deux fois par an, évitez de verser des graisses dans l’évier, utilisez une crépine et entretenez les canalisations avec un peu de bicarbonate et d’eau chaude. Si, malgré un siphon propre, l’odeur persiste, mieux vaut alors faire contrôler ventilation, fosse septique ou tuyauterie par un plombier.